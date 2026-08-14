A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização, fabricação, distribuição, importação, propaganda e uso de seis produtos da marca Quanqton. Segundo a agência, os itens eram produzidos de forma clandestina e não possuíam regularização sanitária.
A decisão alcança produtos vendidos pela internet, inclusive em plataformas de comércio eletrônico e no site da própria marca. Entre os itens estão o Quanqton Ocean Salts, Sal Integral Quanqton, Sal Perfeito/New Quantic, Endurance e Sal Marinho Integral.
A determinação da Anvisa foi motivada pela falta de identificação e regularização da empresa responsável pela fabricação. A agência considera que produtos comercializados sem o devido controle sanitário não podem permanecer disponíveis para venda ou utilização.
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Produtos eram divulgados com foco em atletas
Além de serem apresentados como opções de sal marinho e integral, alguns dos produtos recebiam divulgação voltada ao público que pratica atividades físicas. As páginas comerciais associavam os itens a benefícios relacionados à reposição de minerais, hidratação e recuperação após exercícios.
As propagandas também atribuíam aos produtos possíveis efeitos sobre cãibras, fadiga muscular e desempenho durante treinos prolongados. Esse tipo de comunicação ampliava o apelo dos sais, que deixavam de ser apresentados apenas como alimentos para ganhar uma imagem ligada à prática esportiva.
No site da marca, havia ainda comparações com o sal de cozinha tradicional, com destaque para o processo de refinamento e para a presença de minerais no produto integral. A existência de mais minerais, porém, não significa automaticamente que um alimento ofereça os benefícios anunciados nas propagandas.
O que o consumidor precisa saber
O sal de cozinha é composto principalmente por cloreto de sódio e, no Brasil, recebe adição de iodo. Esse nutriente é essencial para a produção dos hormônios da tireoide e tem papel importante no desenvolvimento neurológico.
Por isso, a questão central da decisão da Anvisa não é simplesmente a diferença entre sal refinado e sal integral. O principal problema apontado pela agência é a fabricação clandestina e a ausência de regularização sanitária dos produtos atingidos pela medida.
Os responsáveis pela marca não foram localizados. Diante da determinação, os seis produtos não podem ser fabricados, vendidos, distribuídos, anunciados, importados ou utilizados. Consumidores que encontrarem os itens à venda devem ficar atentos à procedência e evitar a utilização de produtos alcançados pela proibição.