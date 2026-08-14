A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização, fabricação, distribuição, importação, propaganda e uso de seis produtos da marca Quanqton. Segundo a agência, os itens eram produzidos de forma clandestina e não possuíam regularização sanitária.

A decisão alcança produtos vendidos pela internet, inclusive em plataformas de comércio eletrônico e no site da própria marca. Entre os itens estão o Quanqton Ocean Salts, Sal Integral Quanqton, Sal Perfeito/New Quantic, Endurance e Sal Marinho Integral.

A determinação da Anvisa foi motivada pela falta de identificação e regularização da empresa responsável pela fabricação. A agência considera que produtos comercializados sem o devido controle sanitário não podem permanecer disponíveis para venda ou utilização.