A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização, fabricação, distribuição, divulgação e uso de uma série de saneantes considerados irregulares. Entre os produtos afetados estão alvejantes e tira-manchas à base de percarbonato de sódio, substância que ganhou popularidade nas redes sociais por ser utilizada no clareamento de roupas.

VEJA MAIS :

Segundo a Anvisa, os produtos foram alvo de medidas sanitárias por serem comercializados sem o devido registro e por estarem relacionados a empresas sem autorização para fabricação de saneantes. Em junho, a agência também determinou a apreensão do produto Percarbonato de Sódio 99,9%, da ANS Indústria, pelo mesmo tipo de irregularidade.