A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização, fabricação, distribuição, divulgação e uso de uma série de saneantes considerados irregulares. Entre os produtos afetados estão alvejantes e tira-manchas à base de percarbonato de sódio, substância que ganhou popularidade nas redes sociais por ser utilizada no clareamento de roupas.
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Segundo a Anvisa, os produtos foram alvo de medidas sanitárias por serem comercializados sem o devido registro e por estarem relacionados a empresas sem autorização para fabricação de saneantes. Em junho, a agência também determinou a apreensão do produto Percarbonato de Sódio 99,9%, da ANS Indústria, pelo mesmo tipo de irregularidade.
A decisão impede que os produtos envolvidos sejam fabricados, vendidos, distribuídos, divulgados ou utilizados. A medida também determina a retirada dos itens do mercado.
Veja os produtos proibidos
Entre os produtos citados na medida estão:
- Oxypur – Quimpac;
- Percarbonato de Sódio – Los Chefs;
- Alvejante Natural Multiuso – nova fórmula;
- Percarbonato de Sódio – Vong Home;
- Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em pó;
- Percarbonato Plus – ANS Agrária;
- Percarbonato de Sódio – Nativa;
- Yta Clean;
- Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora;
- Percarbonato de Sódio – Oxigen;
- Tira Manchas – FV Group;
- Percarbonato Top Brilho.
Por que os produtos foram proibidos?
A irregularidade não significa que o percarbonato de sódio, por si só, tenha sido proibido como substância. A medida sanitária está relacionada aos produtos comercializados de forma irregular, sem a regularização exigida pela Anvisa.
A agência orienta que os consumidores utilizem apenas saneantes regularizados e sigam as instruções presentes nos rótulos. Produtos saneantes devem apresentar no rótulo número de registro ou de notificação, conforme a categoria. A situação de um produto pode ser consultada no sistema oficial da Anvisa.
A Anvisa também alerta para os riscos de seguir receitas de limpeza divulgadas nas redes sociais ou fazer misturas por conta própria. Mesmo produtos considerados seguros individualmente podem gerar substâncias tóxicas quando combinados de maneira inadequada.
Por isso, a recomendação é conferir a regularização antes da compra e utilizar produtos de limpeza exclusivamente para a finalidade indicada pelo fabricante.