A divulgação do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira) mostra claramente o que tenho dito, assim como a APEOESP e demais entidades e movimentos de defesa da Educação: Tarcísio de Freitas é inimigo da Educação!

A reportagem da Folha de S. Paulo publicada 5 de agosto é taxativa: “Estagnado, ensino médio de SP cai da 8ª para a 11ª posição no Ideb 2025”. Trata-se do estado mais rico da federação, aquele que tem maior rede de ensino do país e cujo governo vem apregoando que suas “inovações”, políticas impostas de cima para baixo e gestão autoritária trariam resultados espetaculares na qualidade do ensino. Ao mesmo tempo, os dados gerais do IDEB mostram melhora nos resultados da educação básica no país.

Os resultados do IDEB não podem ser dissociados das políticas educacionais do governo Tarcísio; eles são os resultados esperados e lógicos dessas políticas. Não se pode esperar melhoria expressiva da aprendizagem escolar com corte de verbas, plataformização, autoritarismo e assédio moral, desvalorização e perseguição aos profissionais da Educação, militarização e privatização de escolas. Com a imposição de um modelo de ensino integral que não dialoga com as comunidades e não corresponde às necessidades dos estudantes – ao contrário, exclui os estudantes trabalhadores e os priva até mesmo a opção pelo ensino noturno e pela Educação de Jovens e Adultos. Ou seja, esse jovem não consegue estudar na idade própria nem mais tarde. Dupla exclusão.