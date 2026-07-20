As vagas estão distribuídas entre setores como comércio, indústria, logística, construção civil, alimentação, transporte, limpeza e manutenção. Entre os cargos com maior número de oportunidades estão atendente de loja, com 50 vagas, auxiliar de qualidade, com 36, e funções como auxiliar de limpeza, chefe de serviço de limpeza e auxiliar de serviços gerais, com 30 vagas cada.

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode encontrar novas chances em Piracicaba. O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) do município disponibiliza, a partir desta segunda-feira (20), 319 vagas de emprego em diferentes áreas, com oportunidades para candidatos de vários níveis de escolaridade.

Também há oportunidades com salários mais altos. A maior remuneração chega a R$ 5,5 mil para líder de logística em vaga temporária. Outras funções com bons salários incluem mecânico de diesel, com até R$ 5 mil; subgerente de loja, com R$ 4,9 mil; operador de máquinas de construção civil e mineração, com R$ 4,3 mil; e caldeireiro, com R$ 4 mil.

As oportunidades atendem desde candidatos alfabetizados até profissionais com formação técnica e superior em andamento. Algumas vagas podem exigir requisitos específicos, como experiência profissional, cursos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), disponibilidade para viagens ou trabalho em turnos.

Além das vagas disponíveis, o CAT também realiza nesta segunda-feira (20), às 9h, um processo seletivo para contratação de motorista de caminhão, ajudante de motorista e ajudante de armazém. As entrevistas serão realizadas para uma empresa do município e são destinadas a moradores de Piracicaba.