Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode encontrar novas chances em Piracicaba. O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) do município disponibiliza, a partir desta segunda-feira (20), 319 vagas de emprego em diferentes áreas, com oportunidades para candidatos de vários níveis de escolaridade.
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As vagas estão distribuídas entre setores como comércio, indústria, logística, construção civil, alimentação, transporte, limpeza e manutenção. Entre os cargos com maior número de oportunidades estão atendente de loja, com 50 vagas, auxiliar de qualidade, com 36, e funções como auxiliar de limpeza, chefe de serviço de limpeza e auxiliar de serviços gerais, com 30 vagas cada.
Também há oportunidades com salários mais altos. A maior remuneração chega a R$ 5,5 mil para líder de logística em vaga temporária. Outras funções com bons salários incluem mecânico de diesel, com até R$ 5 mil; subgerente de loja, com R$ 4,9 mil; operador de máquinas de construção civil e mineração, com R$ 4,3 mil; e caldeireiro, com R$ 4 mil.
As oportunidades atendem desde candidatos alfabetizados até profissionais com formação técnica e superior em andamento. Algumas vagas podem exigir requisitos específicos, como experiência profissional, cursos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), disponibilidade para viagens ou trabalho em turnos.
Além das vagas disponíveis, o CAT também realiza nesta segunda-feira (20), às 9h, um processo seletivo para contratação de motorista de caminhão, ajudante de motorista e ajudante de armazém. As entrevistas serão realizadas para uma empresa do município e são destinadas a moradores de Piracicaba.
As vagas de ajudante de motorista e ajudante de armazém exigem apenas ensino fundamental completo, e não é necessária experiência. Para ajudante de motorista também é exigida disponibilidade para viagens na região de Piracicaba. A jornada do ajudante de motorista é de segunda a sábado, das 7h30 às 15h30, enquanto a do ajudante de armazém é das 22h às 6h.
Os benefícios oferecidos pela empresa incluem assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte e vale-alimentação para as vagas de ajudantes e vale-refeição para motorista de caminhão.
Os interessados devem comparecer ao CAT, localizado no Térreo 1 do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, levando documentos pessoais e currículo atualizado. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221, pelo telefone (19) 3437-2222 ou pelo site VAGAS.