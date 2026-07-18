Cerca de mil pessoas participaram, na manhã deste sábado (18), do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Alex Madureira (PL) à reeleição. O evento, realizado no Espaço Beira Rio, em Piracicaba, reuniu lideranças políticas, prefeitos, representantes de 31 cidades da região, integrantes da sociedade civil e apoiadores do parlamentar.

Em clima de celebração e otimismo, Alex Madureira destacou sua atuação ao longo dos dois mandatos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e fez um balanço das principais ações realizadas em benefício de Piracicaba e dos municípios da região. Segundo ele, mais de R$ 90 milhões em emendas parlamentares foram destinados a projetos sociais e obras públicas.

Saiba mais: