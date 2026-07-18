Cerca de mil pessoas participaram, na manhã deste sábado (18), do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Alex Madureira (PL) à reeleição. O evento, realizado no Espaço Beira Rio, em Piracicaba, reuniu lideranças políticas, prefeitos, representantes de 31 cidades da região, integrantes da sociedade civil e apoiadores do parlamentar.
Em clima de celebração e otimismo, Alex Madureira destacou sua atuação ao longo dos dois mandatos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e fez um balanço das principais ações realizadas em benefício de Piracicaba e dos municípios da região. Segundo ele, mais de R$ 90 milhões em emendas parlamentares foram destinados a projetos sociais e obras públicas.
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Entre os investimentos citados pelo deputado está a reformulação da SP-304, realizada em parceria com o Governo do Estado, considerada por ele uma obra estratégica para complementar o anel viário e melhorar o escoamento de caminhões, além de contribuir para a segurança viária.
Durante o evento, Madureira afirmou que pretende continuar trabalhando por projetos estruturantes para Piracicaba, com foco principalmente em infraestrutura e mobilidade urbana. Entre as prioridades destacadas estão a implantação do anel viário para retirar o tráfego pesado da área urbana, melhorias em acessos estratégicos e a construção de avenidas perimetrais para desafogar o trânsito.
Segundo o pré-candidato, os investimentos têm como objetivo preparar a cidade para o crescimento dos próximos anos e garantir melhores condições de mobilidade e qualidade de vida para a população.
“Estou muito feliz neste dia, não apenas pelo lançamento da minha pré-campanha, mas também pelo crescimento expressivo das pessoas que defendem o meu nome e meu trabalho”, afirmou Alex Madureira. O deputado também destacou a importância do apoio de lideranças políticas e disse que pretende seguir atuando em parceria com seus companheiros na Alesp e com os representantes que disputarão vagas no Senado.
O evento contou com a presença do deputado federal licenciado e ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, ambos pré-candidatos ao Senado pelo PL.
Derrite destacou a trajetória de Alex Madureira e afirmou que o parlamentar tem demonstrado compromisso com a melhoria da vida da população. Ele citou ações voltadas à segurança pública, como a destinação de viaturas, caminhões para o Corpo de Bombeiros e investimentos para a Delegacia da Mulher, entre outras iniciativas.
O ex-secretário também afirmou que recebeu com satisfação a indicação do governador Tarcísio de Freitas para disputar uma vaga ao Senado e ressaltou que pretende manter diálogo com lideranças regionais, ouvindo as necessidades dos municípios e utilizando sua experiência para contribuir com políticas públicas.
Já André do Prado afirmou que, caso seja eleito senador, pretende manter uma atuação próxima das lideranças da Região Metropolitana de Piracicaba. Segundo ele, o objetivo será ouvir as demandas da população e transformar a experiência acumulada na vida pública em ações voltadas ao desenvolvimento regional e ao Estado de São Paulo.
O deputado estadual e irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Renato Bolsonaro também participou do encontro e elogiou o perfil político de Alex Madureira. Segundo ele, o parlamentar reúne valores, capacidade e seriedade no exercício da função pública, características que considera fundamentais para a política.
Renato Bolsonaro afirmou ainda que pessoas com competência e compromisso devem permanecer ocupando espaços de representação, destacando que Alex Madureira demonstrou essas qualidades ao longo de sua trajetória.
O prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, também esteve presente e destacou projetos voltados ao desenvolvimento econômico do município. Segundo ele, a cidade possui grande potencial turístico e deve ampliar ações nessa área como forma de estimular a geração de empregos e renda.
Zanatta afirmou que o turismo pode fortalecer o setor de serviços e contribuir para que Piracicaba se consolide como um polo turístico regional. O prefeito também destacou a participação do município em um projeto de inovação do Governo do Estado de São Paulo, ao lado da capital paulista e de Ribeirão Preto, com lançamento previsto para agosto durante as comemorações do aniversário da cidade.
De acordo com o prefeito, a iniciativa terá foco em inovação tecnológica, geração de oportunidades e desenvolvimento de novas atividades econômicas, especialmente nas áreas de serviços e turismo.
Durante o evento, o governador Tarcísio de Freitas enviou uma mensagem em vídeo parabenizando Alex Madureira e destacando sua atuação em defesa do desenvolvimento de Piracicaba e do Estado de São Paulo.
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