02 de julho de 2026
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EM PIRACICABA

Polícia prende comerciante com vapes e essências ilegais

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
Os produtos foram apreendidos e apresentados na delegacia
Os produtos foram apreendidos e apresentados na delegacia

  Na manhã desta quinta-feira (02) a Polícia Civil de Piracicaba prendeu em flagrante um comerciante de 48 anos, por vender produtos proibidos à saúde pública. A ação foi na Avenida Armando de Salles Oliveira, no Centro, ao lado do Terminal Rodoviário.

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Denúncia derrubou o ponto.

A UPJA, através do SIG, foi até o local após receber uma denúncia anônima. A acusação era grave: venda irregular de cigarros eletrônicos, os vapes, e essências para narguilé.

Na vistoria, os policiais encontraram o estoque: várias caixas de essências e quatro vapes. Tudo proibido de vender no Brasil.

O material foi apreendido e levado pro Instituto de Criminalística. Com a prova nas mãos, o Dr. André de França Oliveira, autoridade da operação, ratificou a prisão em flagrante pelo art. 278 do Código Penal: comercializar substâncias nocivas à saúde pública.

O homem pagou fiança de dois salários mínimos e responde em liberdade.

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