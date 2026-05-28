O cheiro de fumaça assustou Santa Terezinha na tarde desta quinta-feira (28), transformando um apartamento em fogueira dentro de um condomínio residencial em Piracicaba.
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O fogo pegou, cresceu e tomou conta de parte do imóvel. Grito, correria e pânico no corredor. Morador que tava em casa saiu com a roupa do corpo. Vizinho desceu escada no desespero com criança no colo.
Bombeiros no combate
A ligação para o 193 foi imediata. Viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar rasgaram o bairro. Chegaram e deram de cara com labareda lambendo janelas e a fumaça preta subindo no céu.
A ordem era clara: conter o fogo antes que ele atingisse outros apartamentos. Com mangueiras na mão e escada no ombro, os bombeiros entraram no caos. Brigaram com as chamas quarto por quarto, parede por parede, seguraram, controlaram e apagaram.
Não há informação de feridos, mas o susto ficou. E o cheiro de queimado também.