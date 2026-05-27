O Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba deu um passo histórico na noite desta terça-feira (26). Em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no Anfiteatro Pecege, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, os conselheiros aprovaram por unanimidade a cessão de 90% das ações da SAF, Sociedade Anônima do Futebol.

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A votação unânime marca a largada oficial para a transformação do Nhô Quim em clube-empresa. Com a aprovação, o Alvinegro Piracicabano agora entra na fase de transição.