27 de maio de 2026
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NOVO RUMO

XV aprova venda de 90% da SAF com votação unânime

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudinho Coradini
O XV deu um passo histórico na noite desta terça-feira.
O XV deu um passo histórico na noite desta terça-feira.

 O Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba deu um passo histórico na noite desta terça-feira (26). Em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no Anfiteatro Pecege, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, os conselheiros aprovaram por unanimidade a cessão de 90% das ações da SAF, Sociedade Anônima do Futebol.

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A votação unânime marca a largada oficial para a transformação do Nhô Quim em clube-empresa. Com a aprovação, o Alvinegro Piracicabano agora entra na fase de transição.

O que vem agora

Os próximos passos incluem o processo de transição administrativa, que será conduzido em conjunto com a atual diretoria executiva do clube. A expectativa é alinhar a gestão para o novo modelo nos bastidores do Barão.

A cessão de 90% das ações abre caminho para aporte de investimentos e uma nova estrutura profissional no futebol do XV. É o início de um novo capítulo na história centenária do clube.

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