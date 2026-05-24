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Segundo informações da GCM, o caso aconteceu na rua Dr. Osório de Souza, nas proximidades de um bar bastante frequentado por universitários. Duas jovens relataram aos agentes que estavam na garagem da residência quando ouviram uma série de ataques verbais extremamente ofensivos, vindos de um grupo de cerca de 15 homens que estavam no estabelecimento.

As estudantes, que seguiam fantasiadas para uma festa universitária, afirmaram que em nenhum momento provocaram ou interagiram com os frequentadores do local. Mesmo assim, passaram a ser alvo de frases agressivas e ameaçadoras como: “vou ensinar elas a serem mulheres”, além de insultos como “biscates”, “lixos” e “vagabundas”.