Muitos livros didáticos correntes, simplificadores, dizem que a servidão de gleba medieval era na realidade uma forma disfarçada de escravidão, argumentando que no latim o substantivo “servus” designava o escravo. Na verdade, porém a condição do servo medieval era radicalmente diversa da condição dos antigos servos romanos, como esclarece Régine Pernoud:

“A condição do servo [medieval] é totalmente diferente da do escravo antigo: o escravo é uma coisa, não uma pessoa; está sob a dependência absoluta do seu dono que possui sobre ele direito de vida e de morte; qualquer atividade pessoal é-lhe recusada; não conhece nem família; nem casamento, nem propriedade. O servo, pelo contrário, é uma pessoa, não uma coisa, e tratam-no como tal. Possui uma família, uma casa, um campo e fica desobrigado em relação ao seu senhor logo que pague os censos. Não está submetido a um patrão, está ligado a um domínio: não é uma servidão pessoal, mas uma servidão real. A restrição imposta à sua liberdade é que não pode abandonar a terra que cultiva. Mas, notemo-lo, essa restrição não deixa de ter uma vantagem, já que, embora não possa deixar a propriedade, também não podem tirar-lha; esta particularidade não estava longe, na Idade Média, de ser considerada um privilégio (...) mais ou menos aquilo que seria nos nossos dias uma garantia contra o desemprego. O rendeiro livre está submetido a toda a espécie de responsabilidades civis que tornam a sua sorte mais ou menos precária: se se endivida, podem confiscar-lhe a terra; em caso de guerra, pode ser forçado a tomar parte nela, ou o seu domínio pode ser destruído sem compensação possível. O servo, esse, está ao abrigo das vicissitudes da sorte; a terra que trabalha não pode escapar-lhe, da mesma maneira que não pode afastar-se dela. Esta ligação à gleba é muito reveladora da mentalidade medieval, e, notemo-lo, a este nível, o nobre está submetido às mesmas obrigações que o servo, porque ele tampouco pode em caso algum alienar o seu domínio ou separar-se dele de qualquer forma que seja” (Luz sobre a Idade Média, Europa-América, 1997, p. 43-44)

Deve-se considerar também que a condição de servo, na Idade Média, nada tinha de desonroso. Na ótica medieval, servir era algo muito digno, não somente quando se tratava de um nobre que servia ao rei ou a outro nobre mais elevado, mas também quando era um plebeu que se colocava ao serviço de um nobre, pela cerimônia da recomendação. O rei era considerado o primeiro e o maior servo do reino, pois servia ao bem comum; e o papa era, de acordo com a fórmula tradicional usada desde o pontificado de São Gregório Magno, no início da Idade Média, o “servo dos servos de Deus”.