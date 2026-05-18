Ao longo de sua história, Piracicaba construiu tradições que ajudam a definir a identidade da cidade e fortalecem o sentimento de pertencimento da população. Entre elas, poucas conseguem reunir de forma tão verdadeira cultura, solidariedade, convivência familiar e compromisso social quanto a tradicional Festa das Nações. Mais do que um evento gastronômico ou turístico, a festa representa um patrimônio afetivo e social dos piracicabanos.
Neste domingo, último dia da edição de 2026, o Engenho Central volta a receber milhares de pessoas que fazem da Festa das Nações muito mais do que um evento tradicional do calendário piracicabano. Entre encontros de amigos, famílias reunidas, apresentações culturais e sabores que atravessam diferentes origens e culturas, a cidade reafirma uma característica que sempre marcou sua história: a capacidade de transformar convivência e solidariedade em benefício coletivo. É essa união entre participação popular e compromisso social que faz da Festa das Nações um dos eventos filantrópicos mais importantes do interior paulista.
A história da festa também ajuda a explicar sua força. A iniciativa nasceu oficialmente em 1983, idealizada por Rosa Maria Bologna Maluf, com o propósito de arrecadar recursos para entidades assistenciais da cidade. Mas suas raízes são ainda mais antigas. Em 1922, durante as comemorações do Centenário da Independência do Brasil, Piracicaba já promovia festivais beneficentes inspirados em diferentes culturas e culinárias internacionais para arrecadar fundos à Santa Casa de Misericórdia. Mais de um século depois, aquele espírito comunitário permanece vivo.
Mas talvez o aspecto mais importante da Festa das Nações esteja justamente longe dos holofotes. O verdadeiro coração da festa são as instituições sociais beneficiadas. São entidades que atuam diariamente no acolhimento de crianças, idosos, pessoas com deficiência, famílias em situação de vulnerabilidade e tantos outros cidadãos que dependem do trabalho sério realizado pelo terceiro setor. Muitas dessas instituições encontram na festa uma fonte essencial de arrecadação para manter projetos, equipes e atendimentos.
Por trás de cada prato servido, existe o esforço de voluntários que dedicam dias inteiros de trabalho para que tudo aconteça da melhor maneira possível. São pessoas que ajudam a montar barracas, cozinhar, organizar filas, limpar espaços e receber o público com dedicação admirável. Esse voluntariado silencioso talvez seja uma das expressões mais bonitas do espírito solidário de Piracicaba.
O Engenho Central, símbolo histórico da cidade, torna-se durante esses dias um espaço de encontro entre diferentes culturas, sotaques, histórias e experiências. É um ambiente onde a solidariedade acontece de forma natural, sem distinções, unindo pessoas em torno de algo que Piracicaba sempre soube fazer bem: transformar participação popular em benefício coletivo.
Como piracicabano, vejo com orgulho a capacidade que nossa cidade tem de preservar suas tradições sem deixar de olhar para o futuro. A Festa das Nações é um exemplo claro de que desenvolvimento econômico, cultura e responsabilidade social podem caminhar juntos.
Mais do que encerrar mais uma edição de sucesso, este domingo representa a continuidade de uma história construída por gerações de piracicabanos. Uma história que começou há décadas, atravessou o tempo e segue mostrando que a solidariedade continua sendo uma das maiores riquezas da nossa cidade.
Alex Madureira é Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo