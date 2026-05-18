Ao longo de sua história, Piracicaba construiu tradições que ajudam a definir a identidade da cidade e fortalecem o sentimento de pertencimento da população. Entre elas, poucas conseguem reunir de forma tão verdadeira cultura, solidariedade, convivência familiar e compromisso social quanto a tradicional Festa das Nações. Mais do que um evento gastronômico ou turístico, a festa representa um patrimônio afetivo e social dos piracicabanos.

Neste domingo, último dia da edição de 2026, o Engenho Central volta a receber milhares de pessoas que fazem da Festa das Nações muito mais do que um evento tradicional do calendário piracicabano. Entre encontros de amigos, famílias reunidas, apresentações culturais e sabores que atravessam diferentes origens e culturas, a cidade reafirma uma característica que sempre marcou sua história: a capacidade de transformar convivência e solidariedade em benefício coletivo. É essa união entre participação popular e compromisso social que faz da Festa das Nações um dos eventos filantrópicos mais importantes do interior paulista.

A história da festa também ajuda a explicar sua força. A iniciativa nasceu oficialmente em 1983, idealizada por Rosa Maria Bologna Maluf, com o propósito de arrecadar recursos para entidades assistenciais da cidade. Mas suas raízes são ainda mais antigas. Em 1922, durante as comemorações do Centenário da Independência do Brasil, Piracicaba já promovia festivais beneficentes inspirados em diferentes culturas e culinárias internacionais para arrecadar fundos à Santa Casa de Misericórdia. Mais de um século depois, aquele espírito comunitário permanece vivo.