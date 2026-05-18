Pode ter ocorrido durante inauguração, no final dos anos 1950, quando Luciano Guidotti foi homenageado com placa que ainda hoje existe no Mercado Municipal com a inscrição “Ad perpetuam memoriam rei”, ao prefeito que dedicou-se à canalização do Ribeirão do Itapeva.

Bom. É imaginação. Mas, a cena pode ter ocorrido durante a inauguração de uma placa de bronze, de um monumento ou talvez uma inauguração qualquer. Pode ser sido recentemente ou, provavelmente, muitos e muitos anos atrás.

Confesso que a última inauguração de um monumento da qual participei foi a pouco mais de oito anos atrás, quando Piracicaba completou 250 anos e, no Engenho Central, foi inaugurado o Marco Zero de Piracicaba, ou algo assim. Uma pedra referenciando o ponto de partida de onde surgiu nosso querido município.

Monumentos, coretos, obeliscos, jazigos ... Muitos deles estão instalados em nossa cidade. Em todos os bairros. O próprio Jornal de Piracicaba os catalogou em 2017 numa coluna chamada “Memória e História Esculpida” explicando o que é aquela mãe com duas crianças na entrada do Mirante ou quem fez o pórtico colorido da ESALQ representado por trabalhadores rurais. Um trabalho necessário para que a história e seus autores não caiam no esquecimento. Assim como o próprio JP fez com nossa pinacoteca a céu aberto: as paredes do Cemitério da Saudade, publicando livro com obras na parede assinadas por vários autores.

O avançar da sociedade, já no final dos anos 1970, clamava por modernidade. “Então, vamos tirar todos os monumentos da praça José Bonifácio, a praça central da cidade, levando um ar mais novo para o calçadão planejado”, pensou alguém. Lá foram alguns monumentos. Alguns ficaram e ainda estão lá, como o que homenageia Luiz de Queiroz. Mas saíram o monumento a Mário Dedini (hoje em frente a Igreja Imaculada Conceição da Vila Rezende) ou o monumento ao Soldado Constitucionalista. Este, uma obra do italiano Lélio Coluccini, foi erigido com doações do povo que se cotizou para manter viva a memória dos piracicabanos que faleceram na Revolução Constitucionalista de 1932. Sua inauguração ocorreu em 7 de setembro de 1938. Ele foi desmontado e peça por peça foi levado e montado na praça situada em frente ao Cemitério da Saudade. Ego ferido, muitos piracicabanos não se contentaram com a iniciativa. “Imagina ! Mexer com o luto de muitas famílias que perderam seus entes queridos que partiram defronte do Teatro Santo Estêvão, local onde estava o Monumento!”, pensou alguém. Até que em 1988, por decisão do Supremo Tribunal Federal, tal Monumento retorna a praça José Bonifácio. Transporte difícil, pedra por pedra, pedaço de bronze por pedaço, e com ele, o intangível: a alma dos piracicabanos que tombaram pela democracia a qual ainda hoje respiramos.