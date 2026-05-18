Você também tem buscado por fórmulas mágicas e resultados em um curto espaço de tempo? Bom, milagres até acontecem, mas aí estamos falando de algo espiritual, que foge ao nosso controle. Fomos educados no estilo “felizes para sempre”, tudo tem que dar certo, fadas madrinhas... Estamos, dessa forma, num campo bem próximo da ilusão, da utopia. Ainda mais quando estamos tratando da mente humana. É preciso refletir sobre isso. Vamos?

Quer a cura da angústia? O primeiro passo é aceitar que ela existe! Aliás, aceite que a vida é feita de alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. A diferença está em como lidar com ela. Absorvemos a aceitação de uma maneira subjetiva. O que não está no nosso controle precisa ser aceito. O que está, precisa ser entendido e trabalhado. Perceba a aceitação de um modo diferente, mais abrangente e sinta como a vida ficará mais leve.

Quantos anos você tem? Pois bem, entenda que existe aí em você “X” anos de construção psíquica, vivências emocionais, aprendizados, enfim, uma série de coisas que seu inconsciente aceitou e registrou. Quer mudar tudo do dia para a noite? Se sim, entenda: você só estará perdendo tempo, energia e/ou dinheiro. O mesmo vale para os outros! E esse raciocínio, aliás, é a raiz da empatia…

O emagrecimento rápido, o tratamento com resultado simples e imediato, a comida em minutos no micro-ondas, tantos canais nas redes sociais... tantos “especialistas”! Frases, mensagens, vídeos, textos, enfim, reflita: quem está por trás deles? Pessoas realmente capacitadas para falar sobre aquele assunto? Métodos incríveis, altas técnicas de persuasão, imagens lindas e/ou de vidas perfeitas e lá vão as pessoas ávidas pelo “imediatismo” e empurradas pela emoção, o que, sem o equilíbrio da razão, traz sérias consequências negativas. Pesquise, filtre, analise. Calma!

O imediatismo em si não é um distúrbio, mas pode conduzir a pessoa a males mais sérios como o stress, a ansiedade e a depressão, além da dificuldade em lidar com frustrações e problemas.