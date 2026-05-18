Você também tem buscado por fórmulas mágicas e resultados em um curto espaço de tempo? Bom, milagres até acontecem, mas aí estamos falando de algo espiritual, que foge ao nosso controle. Fomos educados no estilo “felizes para sempre”, tudo tem que dar certo, fadas madrinhas... Estamos, dessa forma, num campo bem próximo da ilusão, da utopia. Ainda mais quando estamos tratando da mente humana. É preciso refletir sobre isso. Vamos?
Quer a cura da angústia? O primeiro passo é aceitar que ela existe! Aliás, aceite que a vida é feita de alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. A diferença está em como lidar com ela. Absorvemos a aceitação de uma maneira subjetiva. O que não está no nosso controle precisa ser aceito. O que está, precisa ser entendido e trabalhado. Perceba a aceitação de um modo diferente, mais abrangente e sinta como a vida ficará mais leve.
Quantos anos você tem? Pois bem, entenda que existe aí em você “X” anos de construção psíquica, vivências emocionais, aprendizados, enfim, uma série de coisas que seu inconsciente aceitou e registrou. Quer mudar tudo do dia para a noite? Se sim, entenda: você só estará perdendo tempo, energia e/ou dinheiro. O mesmo vale para os outros! E esse raciocínio, aliás, é a raiz da empatia…
O emagrecimento rápido, o tratamento com resultado simples e imediato, a comida em minutos no micro-ondas, tantos canais nas redes sociais... tantos “especialistas”! Frases, mensagens, vídeos, textos, enfim, reflita: quem está por trás deles? Pessoas realmente capacitadas para falar sobre aquele assunto? Métodos incríveis, altas técnicas de persuasão, imagens lindas e/ou de vidas perfeitas e lá vão as pessoas ávidas pelo “imediatismo” e empurradas pela emoção, o que, sem o equilíbrio da razão, traz sérias consequências negativas. Pesquise, filtre, analise. Calma!
O imediatismo em si não é um distúrbio, mas pode conduzir a pessoa a males mais sérios como o stress, a ansiedade e a depressão, além da dificuldade em lidar com frustrações e problemas.
A medicalização da vida, por exemplo, já se tornou uma prática comum. Com relação aos psicofármacos, quando necessários, é importante esclarecer que são excelentes aliados na luta contra os transtornos psíquicos, podem ser prescritos apenas por médicos e o tratamento não deve se restringir somente ao remédio. Nesses casos, tratamentos têm mais eficácia e resultado quando terapia e remédio são aliados.
Há mais de cem anos, com muito estudo e através da escuta de pacientes, Freud descobriu que muitos dos sintomas apresentados por eles não vinham de nenhum problema orgânico, físico, mas que possuíam um sentido, um significado e estavam relacionados às experiências vivenciadas pelos pacientes. Para a Psicanálise, os sintomas precisam ser trabalhados, pois somente eles podem expressar a causa real dos problemas e, por consequência, o melhor caminho para a cura ou a adequação. Na psicanálise, portanto, através de várias técnicas comprovadamente eficazes, ocorre a construção gradativa da solução, de maneira sólida e eficaz, não apenas para o presente ou as queixas atuais, mas alicerçando o futuro.
Enfim, caro leitor, mudar dói, sair da zona de conforto dói, resolver problemas na raiz dói. Mas saiba: as coisas mais difíceis são as que realmente funcionam. Tudo o que é mais difícil e se constrói com processo, tem mais valor, fundamento, estrutura e resultado. Cuidado com a "rapidez". Ela pode até iludir no começo, mas essa ilusão acaba rápido e o problema só vai aumentando, como bola de neve.