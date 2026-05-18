A privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) é um dos maiores ataques contra o patrimônio e dos direitos do povo paulista, sobretudo as camadas mais pobres da população. A Sabesp foi vendida por Tarcísio de Freitas para a Equatorial Participações por preço muito abaixo do valor de mercado, sob a promessa de eficiência e universalização antecipada dos serviços, mas o que se vê é um atendimento ruim e alta de tarifas. Pior: agora também temos morte e feridos provocados pela irresponsabilidade da empresa.

No dia 11 de maio de 2026, por volta das 16h, uma explosão de grandes proporções devastou o Jaguaré. Esta explosão ocorreu durante uma intervenção de rotina da Sabesp para manutenção da rede de água. Segundo investigações preliminares do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, a equipe técnica atingiu acidentalmente uma tubulação de gás encanado da Comgás. O vazamento resultante culminou em uma detonação que destruiu ao menos dez casas, afetou condomínios vizinhos e resultou em uma vítima fatal, além de diversos feridos. Moradores da região disseram que haviam alertado a equipe da Sabesp sobre a tubulação de gás, mas foram ignorados.

Na verdade, o que ocorreu no Jaguaré não é um fato isolado, mas o ápice de um processo de degradação. A busca agressiva por lucro levou a uma redução drástica no quadro de funcionários experientes que trabalhavam na empresa quando era estatal. Dados de 2025 indicaram que a Sabesp reduziu seu pessoal em cerca de 10% após a privatização, substituindo mão de obra qualificada por contratos de terceirização mais baratos e, possivelmente, menos treinados para lidar com a complexa malha subterrânea de uma metrópole como São Paulo.