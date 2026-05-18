“Para ser amado, produtivo e invejável preciso seguir os modelos e condicionamentos. Não penso e vou em frente. Mas, lá no fundo, sinto raiva, medo e culpa. Tudo isso me intoxica e vem a dificuldade de pensar e discernir. O que fazer? O instinto de preservação prevalece. Não faço o que realmente desejo. Então, rapidamente vem a sensação de cansaço e falta de vitalidade. Vem a frustração, depressão, sensibilidade à flor da pele, choro, desespero, falta de ânimo, mau humor e ansiedade.

Perceba que tudo o que foi gerado neste processo é venenoso. Os pensamentos, as emoções e os sentimentos não foram amorosos, mas sofridos, insanos. As formas de compensação também são ‘drogas’ ao serem usadas como um ópio para sedar a dor, o vazio e a subnutrição da Alma. Para sair deste círculo vicioso é preciso desintoxicar-se.

Precisamos dos nossos órgãos excretores a pleno vapor para nos ajudar. Mas, sem consciência, acordamos e imediatamente tomamos um estimulante qualquer: café, chá, álcool, fumo ou comida. Desta forma, todos os sintomas descritos acima, que correspondem à sobrecarga nos órgãos de eliminação e a um início de intoxicação geral, desaparecem em alguns instantes.

Todos os estimulantes - ou o simples fato de comer - bloqueiam os mecanismos de eliminação. A sensação de melhoria é imediata, mas as toxinas não são eliminadas e serão certamente reabsorvidas, acumulando-se, dia após dia.

Quando um órgão de eliminação está sobrecarregado, o corpo cria um recurso de compensação, aumentando a mobilização via outros órgãos excretores. Este mecanismo funciona bem se for por um breve período ou esporadicamente. Mas quando acontece com frequência, este recurso entrará em alerta avisando o proprietário do corpo, através de sintomas cada vez mais intensos que algo não está bem. Entretanto, se os avisos ficam sem resposta, crises de eliminação irão surgir em diferentes níveis de gravidade.