A Anvisa determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento de produtos da Ypê após identificar falhas no processo produtivo. A medida atinge detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes com lotes terminados em número 1, fabricados na unidade de Amparo.
A decisão amplia uma ação iniciada em 2025, quando a fabricante já havia feito um recall voluntário após detectar a bactéria Pseudomonas aeruginosa em parte da produção.
O que motivou a decisão da Anvisa
Segundo a agência reguladora, inspeções apontaram falhas em etapas críticas da fabricação, incluindo problemas nos sistemas de controle de qualidade. Esses pontos, de acordo com o órgão, aumentam o risco de contaminação microbiológica, justificando a ampliação do recolhimento.
Diferentemente da ação anterior, a nova determinação não se limita a um lote específico, abrangendo todos os produtos com numeração final indicada na resolução oficial.
VEJA MAIS:
- Dia das Mães deve ter chuva e frio em Piracicaba; VEJA a previsão
- Tarado mostra partes íntimas em frente de escola em Piracicaba
- VÍDEO: Pitbulls são encontrados magros e em meio ao lixo
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Empresa contesta medida
A fabricante afirmou que discorda da decisão e classificou a medida como excessiva. Em nota, a empresa informou que possui testes e laudos independentes que garantem a segurança dos produtos.
Ainda segundo o posicionamento, não haveria risco ao consumidor nas condições normais de uso, e a companhia pretende recorrer da decisão.
Entenda a bactéria identificada
A Pseudomonas aeruginosa é comum no ambiente e pode ser encontrada na água, no solo e até na pele humana. Em geral, não representa perigo para pessoas saudáveis, mas pode causar infecções em indivíduos com baixa imunidade.
Esse tipo de bactéria costuma se desenvolver em ambientes úmidos e pode estar presente em superfícies e soluções que não seguem padrões adequados de higiene.
Quem pode estar mais vulnerável
O risco maior está associado a pessoas com o sistema imunológico comprometido, como pacientes em tratamento contra o câncer, transplantados ou indivíduos com doenças crônicas.
Nesses casos, microrganismos considerados comuns podem provocar infecções mais graves, exigindo maior atenção ao manuseio de produtos potencialmente contaminados.
Orientações de uso e segurança
De acordo com a fabricante, o uso dos produtos diluídos reduz significativamente qualquer presença bacteriana. A empresa também recomenda evitar contato direto prolongado com o produto concentrado e manter cuidados básicos de higiene, como lavar as mãos após o uso.
A Anvisa, por sua vez, reforça que a medida preventiva busca garantir a segurança sanitária até que todas as etapas de produção estejam plenamente adequadas.