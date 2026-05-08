A Anvisa determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento de produtos da Ypê após identificar falhas no processo produtivo. A medida atinge detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes com lotes terminados em número 1, fabricados na unidade de Amparo.

A decisão amplia uma ação iniciada em 2025, quando a fabricante já havia feito um recall voluntário após detectar a bactéria Pseudomonas aeruginosa em parte da produção.

O que motivou a decisão da Anvisa

Segundo a agência reguladora, inspeções apontaram falhas em etapas críticas da fabricação, incluindo problemas nos sistemas de controle de qualidade. Esses pontos, de acordo com o órgão, aumentam o risco de contaminação microbiológica, justificando a ampliação do recolhimento.