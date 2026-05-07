Um morador de Piracicaba divulgou imagens que mostram o estado atual do campus Taquaral da Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), fechado há anos. As gravações foram feitas por Deividi Nunes, que esteve no local durante a realização de um serviço de transporte de móveis.

Segundo Deividi relatou ao Jornal de Piracicaba, ele entrou no campus para realizar o carreto de bancos, mesas e cadeiras. Os materiais, de acordo com ele, serão transferidos para Duque de Caxias e foram vendidos para uma empresa de reciclagem.

As imagens registradas mostram diferentes áreas do campus com vegetação alta cobrindo parte das estruturas da antiga unidade universitária. Também há registros de bancos e cadeiras quebrados em blocos internos, além de equipamentos danificados na área do refeitório. Em alguns trechos, a circulação entre os prédios aparece parcialmente obstruída.