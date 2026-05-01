O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira (Juca), destacou o 1º de Maio como um marco histórico de resistência, organização e conquistas da classe trabalhadora. Em artigo divulgado para o caderno especial do Dia do Trabalhador, ele reforça que a data vai além da celebração e representa a trajetória de luta por direitos no mundo do trabalho.
Segundo o dirigente, a história dos metalúrgicos e metalúrgicas foi construída dentro das fábricas, oficinas e canteiros, muitas vezes em condições adversas e jornadas exaustivas. Ele ressalta que avanços como a redução da jornada de trabalho, salários mais dignos, férias, 13º salário, PLR, vale-alimentação e medidas de saúde e segurança foram resultado direto da organização sindical e da mobilização coletiva.
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Juca também chama atenção para os desafios atuais enfrentados pela categoria diante das transformações no mundo do trabalho. Entre eles, cita o avanço das tecnologias, as reestruturações produtivas, a terceirização e o risco de perda de direitos. Para ele, o papel do sindicato se torna ainda mais essencial na defesa do emprego, na negociação de condições justas e na qualificação profissional.
O texto reforça ainda a importância da valorização do trabalhador. “Respeito, valorização e diálogo não são favores: são deveres”, afirma o presidente, ao destacar que a unidade da categoria é fundamental para enfrentar desigualdades e garantir avanços.
Ao final, o dirigente define o 1º de Maio como um momento de orgulho e mobilização. “Seguiremos firmes, organizados e solidários, porque direitos não se perdem em silêncio, se defendem na luta”, conclui.