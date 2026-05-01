O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira (Juca), destacou o 1º de Maio como um marco histórico de resistência, organização e conquistas da classe trabalhadora. Em artigo divulgado para o caderno especial do Dia do Trabalhador, ele reforça que a data vai além da celebração e representa a trajetória de luta por direitos no mundo do trabalho.

Segundo o dirigente, a história dos metalúrgicos e metalúrgicas foi construída dentro das fábricas, oficinas e canteiros, muitas vezes em condições adversas e jornadas exaustivas. Ele ressalta que avanços como a redução da jornada de trabalho, salários mais dignos, férias, 13º salário, PLR, vale-alimentação e medidas de saúde e segurança foram resultado direto da organização sindical e da mobilização coletiva.

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