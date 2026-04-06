Uma jovem de 19 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado na madrugada de domingo (5), na região central de Limeira, na região de Piracicaba. Gabriela Fernandes Lopes Cordeiro, estava na garupa de uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com um carro, em um cruzamento movimentado da cidade.

De acordo com informações apuradas no local, a moto seguia por uma das vias quando, ao chegar ao cruzamento, foi atingida por um automóvel que trafegava na via transversal. A suspeita inicial é de que o condutor do carro não tenha respeitado a sinalização de preferência.

O impacto foi violento e lançou os ocupantes da motocicleta a vários metros de distância.

Vítima não resiste aos ferimentos