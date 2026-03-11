Existe um momento curioso no envelhecimento que muitas pessoas não percebem imediatamente. Não é uma dor forte, nem uma doença evidente. É algo mais silencioso. Um dia a tampa do pote parece mais difícil de abrir. Levantar da cadeira exige um pequeno impulso extra. Carregar as compras pesa um pouco mais do que antes. O corpo ainda está ali, mas a força começa a falar mais baixo. Esse fenômeno tem um nome que a ciência vem estudando com muita atenção: dinapenia.
A dinapenia é a perda de força muscular associada ao envelhecimento, mesmo quando a massa muscular ainda está relativamente preservada. Durante muito tempo acreditou-se que o principal problema do envelhecimento muscular era apenas a perda de músculo, conhecida como sarcopenia e já falei sobre isso algumas vezes aqui. Hoje sabemos que a história é mais delicada e ampla. A força pode diminuir antes mesmo que o músculo desapareça de forma significativa. O músculo continua lá, mas sua capacidade de produzir força se reduz.
Isso acontece porque o envelhecimento afeta não apenas o tecido muscular, mas também o sistema nervoso que controla o movimento. As conexões entre nervos e fibras musculares tornam-se menos eficientes, a velocidade de recrutamento das fibras diminui e a capacidade de gerar potência cai. Em outras palavras, o corpo não perde apenas músculo; ele perde parte da comunicação interna que permite transformar intenção em movimento.
Para o idoso, isso tem consequências muito concretas. A força muscular é uma das principais bases da autonomia. Ela permite levantar da cama, subir escadas, caminhar com segurança, reagir a um tropeço e manter o equilíbrio. Quando a força diminui, o risco de quedas aumenta, a mobilidade reduz e, pouco a pouco, atividades simples começam a parecer grandes desafios. Um simples levantar do sofá se torna difícil…
Mas existe algo profundamente encorajador nessa história. A força é uma das capacidades mais treináveis do corpo humano, mesmo em idades avançadas. Em um estudo clássico intitulado “Dynapenia and aging: an update
“ que saiu no periódico The Journals of Gerontology: Series A, Biological Sciences and Medical Sciences mostram que o treinamento de força pode aumentar significativamente a capacidade muscular em idosos, melhorar o equilíbrio, reduzir o risco de quedas e preservar a independência funcional.
E não estamos falando de treinos extremos ou de academia como vemos nas redes sociais. O que o corpo idoso precisa é de estímulo inteligente, progressivo e constante. Exercícios de força bem orientados ajudam a reativar o sistema neuromuscular, melhorar a coordenação entre nervos e músculos e recuperar parte da potência que parecia perdida.
Talvez o mais bonito seja perceber que envelhecer não significa necessariamente enfraquecer. O corpo humano continua capaz de adaptação durante toda a vida.
Quando estimulamos o músculo com movimento, o organismo responde. Ele reorganiza fibras, melhora a eficiência neuromuscular e devolve algo muito precioso: confiança no próprio corpo. E força é liberdade para continuar vivendo a própria vida. Até a próxima!
Rogério Cardoso é personal trainer e preparador físico, membro da Sociedade Brasileira de Personal Trainer SBPT e da World Top Trainers WTTC.