Existe um momento curioso no envelhecimento que muitas pessoas não percebem imediatamente. Não é uma dor forte, nem uma doença evidente. É algo mais silencioso. Um dia a tampa do pote parece mais difícil de abrir. Levantar da cadeira exige um pequeno impulso extra. Carregar as compras pesa um pouco mais do que antes. O corpo ainda está ali, mas a força começa a falar mais baixo. Esse fenômeno tem um nome que a ciência vem estudando com muita atenção: dinapenia.

A dinapenia é a perda de força muscular associada ao envelhecimento, mesmo quando a massa muscular ainda está relativamente preservada. Durante muito tempo acreditou-se que o principal problema do envelhecimento muscular era apenas a perda de músculo, conhecida como sarcopenia e já falei sobre isso algumas vezes aqui. Hoje sabemos que a história é mais delicada e ampla. A força pode diminuir antes mesmo que o músculo desapareça de forma significativa. O músculo continua lá, mas sua capacidade de produzir força se reduz.

Isso acontece porque o envelhecimento afeta não apenas o tecido muscular, mas também o sistema nervoso que controla o movimento. As conexões entre nervos e fibras musculares tornam-se menos eficientes, a velocidade de recrutamento das fibras diminui e a capacidade de gerar potência cai. Em outras palavras, o corpo não perde apenas músculo; ele perde parte da comunicação interna que permite transformar intenção em movimento.