Existem problemas que não têm solução imediata, mas fazem um barulho irritante. Não quebram nada, não derrubam o prédio, só atrapalham a conversa. Hic! É o soluço. Esse visitante sem educação que aparece do nada, interrompe a frase mais importante e ainda faz a gente parecer possuído por um sapo invisível. O soluço é isso: o corpo dando um pulinho sem avisar, como quem tropeça na própria sombra.

No organismo, o soluço pode ser apenas um solucinho simpático, coisa de refrigerante quente, gargalhada fora de hora ou susto mal dado. Mas quando resolve virar militante, aí complica. Dura horas, dias, tira o sono, atrapalha comer, falar e até pensar. Tem soluço leve, médio e crônico. O último é aquele que parece ter CPF e não paga aluguel.

Agora, basta olhar para o Brasil e perceber: sofremos do famoso soluço político. O país tenta discursar… hic! Vem uma crise. Vai aprovar algo… hic! Briga interna.