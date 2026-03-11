Coisas estranhas, muitas, nessa nossa Língua que, segundo Bilac, é a “última flor do Lácio, inculta e bela”. Lembrando uma, apenas uma delas: reconhece-se a palavra carochinha como velhinha contadora de histórias, também uma bruxa. Considera-se seja diminutivo de carocha, palavra que –com muitos significados – acolhe, também e ainda, o de feiticeira. Mas não há o masculino, “carochinho”, supondo-se, assim ou talvez, que velhinhos não tenham histórias para contar. No entanto, registra-se o carocho, referindo-se ao diabo e – talvez, sintomaticamente – ao genital masculino.

Apesar de estranhezas linguísticas, as carochinhas encantaram a então criança que, mesmo agora, ainda se lembra das velhas histórias. Foi um fascínio imediato, num misto de horror e de alívio conforme o andamento e o epílogo de cada narrativa. Era a mamãe dele que as lhe contava. Sempre à hora de dormir e após a recitação da Ave-Maria. Há mais de 80 anos! No entanto – reconhecendo que, realmente, tudo se repete – lá se foi ele, tornando-se pai, a contar as mesmas fantasias a seus filhos.

Mas... Seriam mesmo fantasias? Ou as carochinhas sabiam muito mais da vida do que imaginamos? Um “Lobo Mau”, quem já não se viu diante de algum? Ou de vários? E, por quantas vezes, não fomos ora cigarra, ora formiga? Que jovenzinha não sonhava – ou ainda sonha? – com seu príncipe encantado, mesmo num tempo materialista que despreza ilusões, desejos e até mesmo cortesias? Ah! a Cinderela, a Bela Adormecida, o Pequeno Polegar, Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Botas...