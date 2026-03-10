Evento acontece em 24 de maio e terá condições nunca vistas, com facilidade de financiamento, inclusive para a nova Faixa 4 do Minha Casa Minha Vida.

A Cataguá Construtora promove, no dia 24 de maio, um Mega Feirão da casa própria.

Serão oferecidas condições nunca vistas pelo consumidor, com possibilidade de entrada zero na compra do imóvel e facilidade de financiamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida.

O evento acontece das 9h às 18h, no plantão de vendas dos empreendimentos Reserva Taquaral II, Campo Belo e Jardim das Oliveiras, em Piracicaba.

Além das condições especiais, durante o Feirão os participantes também terão mais agilidade na simulação do financiamento, podendo tirar dúvidas sobre o processo e demais trâmites necessários ao financiamento bancário.

Para participar do Feirão basta se dirigir ao stand com documentos pessoais e, preferencialmente, comprovante de renda.

A Cataguá Construtora faz parte do grupo Cataguá Soluções Imobiliárias, fundado em Piracicaba em 1986. É a 26ª maior construtora residencial do país, segundo a revista "O Empreiteiro" e também é associada à Abrainc, associação que representa as maiores incorporadoras do país. São mais de 16 mil imóveis entregues, realizando sonhos e transformando positivamente a vida de 55 mil pessoas.

Mais informações pelo site catagua.com.br.