Evento acontece dias 7 e 8 de março, em frente ao Parque dos Ipês, com entrada solidária e atrações para toda a família

A Feira Mãos e Patas será realizada nos dias 7 e 8 de março, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d’Oeste. O evento reúne atividades voltadas aos pets, à causa animal e ao público em geral, com programação diversificada para toda a família.

No sábado (7), a feira acontece das 11h às 19h. Já no domingo (8), o público poderá participar das atividades das 10h às 18h. Durante os dois dias, haverá show ao vivo com Sheila Canova e banda, além de apresentação especial do Canil da Guarda Civil Municipal.