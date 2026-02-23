Evento acontece dias 7 e 8 de março, em frente ao Parque dos Ipês, com entrada solidária e atrações para toda a família
A Feira Mãos e Patas será realizada nos dias 7 e 8 de março, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d’Oeste. O evento reúne atividades voltadas aos pets, à causa animal e ao público em geral, com programação diversificada para toda a família.
No sábado (7), a feira acontece das 11h às 19h. Já no domingo (8), o público poderá participar das atividades das 10h às 18h. Durante os dois dias, haverá show ao vivo com Sheila Canova e banda, além de apresentação especial do Canil da Guarda Civil Municipal.
A programação inclui ainda feira de adoção responsável, expositores do segmento pet, feira de artesanato e praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, criando um ambiente de lazer e integração entre tutores e seus animais de estimação.
A entrada será solidária: os visitantes são convidados a doar ração, que será destinada a uma instituição que cuida de animais no município. A iniciativa reforça o compromisso social do evento com o bem-estar animal e incentiva a participação da comunidade.
Segundo a organização, a Feira Mãos e Patas tem como objetivo incentivar a adoção consciente, valorizar pequenos empreendedores e promover momentos de convivência e entretenimento, fortalecendo a causa animal na cidade.