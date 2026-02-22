O Grupo Savegnago, com 14 mil funcionários em 64 supermercados e nove Paulistão Atacadista no interior de São Paulo, decidiu mudar em fevereiro. O horário total semanal continua o mesmo (44 horas), mas agora cada dia de trabalho dura 8h48 em vez de 7h20 — e ninguém perdeu salário.

Com falta de gente para trabalhar, redes de supermercados estão mudando a forma de organizar o trabalho. A velha escala 6x1 — seis dias de trabalho e só um de folga — está sendo substituída pela 5x2, igual aos escritórios, e o resultado tem surpreendido.

A ideia era simples: deixar o trabalho mais atraente em um momento em que faltam funcionários. E parece que deu certo. Segundo a empresa, a produtividade aumentou e o pessoal está mais engajado. Funcionário descansado trabalha melhor, e quem sente que a empresa valoriza seu tempo acaba “vestindo a camisa” com mais vontade.

O problema de falta de mão de obra é real: a Associação Brasileira de Supermercados estima que o setor já teve cerca de 350 mil vagas abertas sem conseguir preencher. Por isso, oferecer dois dias de folga virou um grande atrativo.

Outras redes já começaram a estudar a mudança ou até implantaram a escala 5x2, com objetivo de reduzir faltas, pedidos de demissão e manter a equipe. Menos troca de funcionários significa menos gastos com recrutamento, treinamento e adaptação — e isso pesa no caixa.