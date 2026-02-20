O ator Eric Dane morreu nesta quinta-feira (19), aos 53 anos, em decorrência da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). A notícia foi confirmada por meio de comunicado oficial divulgado à imprensa. Conhecido mundialmente por interpretar o cirurgião Mark Sloan na série Grey’s Anatomy, o artista recebeu homenagens emocionadas de colegas de elenco e da produção.
Grey's Anatomy marcou gerações com seus personagens intensos e carismáticos, e Dane foi um dos rostos mais lembrados da trama. Ele entrou inicialmente como participação especial na segunda temporada e, devido ao sucesso do personagem, tornou-se fixo no elenco no ano seguinte. Seu papel, Mark Sloan apelidado pelos fãs de “McSteamy” permaneceu na série até a nona temporada, após a morte do personagem em consequência de um acidente aéreo exibido no final da oitava temporada.
- VEJA MAIS:
- Vídeo mostra últimos instantes de vida de corretora em GO
- Placa Mercosul: governo define prazo final para troca; ENTENDA
- Torresmofest estreia na região de Piracicaba com entrada grátis
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O ator Patrick Dempsey, que interpretou o Dr. Derek Shepherd, lamentou profundamente a perda do amigo. Em declaração, afirmou que é “difícil colocar em palavras” o sentimento diante da morte de Dane e destacou a dor vivida pelos filhos do ator. Dempsey também relembrou, com carinho, a primeira cena do colega na série, descrevendo o carisma e a presença marcante que ele demonstrou desde sua estreia.
Outros integrantes do elenco, como Kevin McKidd, também prestaram homenagens nas redes sociais, publicando imagens acompanhadas de mensagens de despedida. A produtora executiva da série, Krista Vernoff, compartilhou uma lembrança de 2021, quando Dane retornou para uma participação especial anos após sua saída. Segundo ela, o ator prontamente aceitou o convite para reprisar o papel, mesmo em meio às dificuldades impostas pela pandemia, reforçando seu compromisso com o público e com a equipe.
Em nota oficial, a emissora responsável pela série manifestou pesar e ressaltou o talento e a serenidade do ator durante o período em que enfrentou a doença. O comunicado destacou ainda o impacto duradouro de sua atuação e a inspiração que transmitiu a colegas e fãs ao redor do mundo.
Além do sucesso na televisão, Eric Dane também construiu carreira no cinema. Ele participou de produções como X-Men: O Confronto Final, Marley & Eu, Idas e Vindas do Amor, Burlesque e, mais recentemente, Bad Boys 4, ampliando sua presença também nas telonas.
A morte do ator gerou grande comoção entre fãs da série e do cinema, que utilizaram as redes sociais para relembrar cenas marcantes e prestar homenagens ao artista que marcou uma geração com seu talento e carisma.