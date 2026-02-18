A Associação Voleibol Para Todos (AVPT) realiza nesta sexta-feira (20), das 16h30 às 20h, uma seletiva de voleibol masculino, no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas.
A seletiva é destinada às categorias Mirim até 2012, Infantil 2010 – 2011, Infantojuvenil 2008 – 2009 e Adulto livre, com o objetivo de formar e fortalecer as equipes da associação para a temporada esportiva do ano 2026.
Os atletas selecionados terão a oportunidade de representar Piracicaba nas seguintes competições: Mirim: Campeonatos Regionais; Infantil: Copa São Paulo e Liga Regional; Infantojuvenil: Joguinhos da Juventude e Liga Regional e Adulto: Regionais, Abertos e Liga Regional.
Segundo a AVPT, poderá participar da seletiva qualquer garoto, desde que atenda aos requisitos exigidos. A entidade ressalta que não será fornecido alojamento aos participantes.
Os interessados deverão comparecer à seletiva com roupa apropriada para a prática esportiva, portando RG e declaração médica que comprove estar apto à prática esportiva. Os menores de idade deverão estar acompanhados de um adulto responsável.
“A AVPT segue trabalhando para promover o esporte, incentivar novos talentos e ampliar o acesso ao voleibol na cidade, oferecendo oportunidades de desenvolvimento técnico, social e esportivo”, informaram os organizadores do evento.
SERVIÇO
Seletiva das categorias Mirim até 2012, Infantil 2010 – 2011, Infantojuvenil 2008 – 2009 e Adulto livre. O ginásio municipal fica na rua Treze de Maio -2122 no Bairro Alto – Piracicaba (ao lado do campo do XV).