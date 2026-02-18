A Associação Voleibol Para Todos (AVPT) realiza nesta sexta-feira (20), das 16h30 às 20h, uma seletiva de voleibol masculino, no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas.

A seletiva é destinada às categorias Mirim até 2012, Infantil 2010 – 2011, Infantojuvenil 2008 – 2009 e Adulto livre, com o objetivo de formar e fortalecer as equipes da associação para a temporada esportiva do ano 2026.

Os atletas selecionados terão a oportunidade de representar Piracicaba nas seguintes competições: Mirim: Campeonatos Regionais; Infantil: Copa São Paulo e Liga Regional; Infantojuvenil: Joguinhos da Juventude e Liga Regional e Adulto: Regionais, Abertos e Liga Regional.