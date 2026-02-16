Pergunto: por que temer tanto as redes sociais, os blogueiros e os youtubers? Que nas redes sociais se praticam abusos à esquerda e à direita é evidente. Mas, muitos órgãos da grande mídia tradicional também não os cometem a todo momento? Também não “fazem a cabeça” do seu público consumidor? Também não censuram o noticiário e as cartas dos leitores, impedindo a divulgação de fatos e opiniões que não lhes convêm?

Neste ano de eleições, volta-se a falar com insistência no perigo das “fake news” e na necessidade de controlar as redes sociais. As “true news”, as notícias realmente sérias e responsáveis, somente os grandes jornais, as mega revistas e as hipermegas redes de televisão estariam autorizados a veicular. Notícia que não tivesse essa garantia de procedência e fosse na contramão da onda, desde logo seria suspeita.

No século XV, a invenção da imprensa com tipos móveis, por Guttenberg, produziu uma verdadeira revolução cultural, com reflexos na política, na economia, no campo social, até mesmo no religioso. Nas três últimas décadas assistimos a uma transformação ainda mais profunda e radical no campo das comunicações humanas. Já ao longo do século XX essas comunicações se tinham tornado menos dependentes da palavra escrita, pois surgiram inventos como o rádio e a televisão. Mas, agora, a transformação é muito mais profunda. Passamos da cultura impressa e/ou radio/televisionada para a digital. Recursos tecnológicos cada vez mais avançados estão colocando ao alcance de qualquer pessoa, mesmo desprovida de recursos, a possibilidade de se fazer ouvir por multidões, ou de utilizar IA para divulgar suas ideias. Se antes somente livros, jornais e revistas divulgavam o pensamento escrito, e depois também rádios e televisões passaram a divulgar (a custos financeiramente acessíveis somente a grupos econômicos poderosos) o pensamento oral e/ou imagético, agora qualquer pessoa, mediante o simples dedilhar de um miniteclado, pode se fazer ouvir no planeta inteiro.

Isso permitiu abalar, em profundidade, a até então indiscutível hegemonia da grande e velha mídia. Jornais e televisões ainda trombeteiam num sentido que é determinado pela ideologia de seus donos, os quais, por sua vez, servem a quem lhes paga, ou seja, a grupos políticos e econômicos poderosos. Mas o simples zé-ninguém também consegue, pelas redes sociais, alcançar um público muito mais amplo e diversificado. Público esse que não encontra voz nem vez na mídia oficial... mas que vota. E vota muitas vezes num sentido conservador, contrário ao que a velha mídia deseja e quer impor.

Diz a velha mídia que as redes sociais veiculam fake news. Mas muitos órgãos dela também não fazem o mesmo? As “fake news” das redes sociais não estarão hoje para as “pseudo news” que certa grande mídia divulga, assim como o antigo samizdat estava para o Pravda e a “literatura” oficial soviética?