Acho um tanto quanto injusto ocupar estas linhas e falar de carnavalescos. O pecado de citar nomes é que muitos ficam de fora. E é comum eu encontrar com um ou outro conhecido e me dizerem: “você esqueceu de falar de tal coisa, de tal pessoa...”. A história é infinita, a memória não. O conhecimento também é expansível, hoje, graças à internet, na qual podemos buscar maiores referências além daquelas citadas. Isso é ótimo! Pois aguça a curiosidade, nos faz movimentar a “massa cinzenta” e faz pensar com maior clareza.

Corro, portanto, não o risco de esquecer uma pessoa ou uma situação, e sim me afogar nas lágrimas de relembrar tanto de um passado que temos enquanto ser humano e ter na nostalgia uma forma de expressar um pouco daquilo que já foi realizado pelo Carnaval de Piracicaba.

Usemos por exemplo, o centenário do Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba que, em 2013, motivou o Carnaval oficial de rua e foi tema da Banda da Sapucaia. Um Carnaval não tão recente assim, mas que já evoca saudade. Falar da saudade é também falar de um tempo recente ... é falar do dia de ontem que já entrou na história. E é não se prender numa época específica, como o início do século passado, os anos 50 ou anos 70.