Exercer um mandato parlamentar é, acima de tudo, assumir um compromisso permanente com a transparência e com a responsabilidade no uso dos recursos públicos. Ao longo deste período, tenho pautado minha atuação pelo diálogo com a população de Piracicaba, com as instituições e com o poder público municipal, buscando transformar demandas concretas em investimentos que façam diferença no dia a dia das pessoas.

Dentro desse compromisso, garanti a destinação de R$ 6 milhões em emendas impositivas para o nosso município. Trata-se de um instrumento legítimo do mandato parlamentar, que permite indicar recursos do orçamento estadual para atender prioridades locais. Mais do que anunciar valores, considero fundamental explicar como esses recursos foram direcionados e o propósito de cada investimento.

Do total destinado, R$ 5 milhões foram encaminhados à Prefeitura de Piracicaba. A principal preocupação foi fortalecer áreas essenciais, especialmente o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Sabemos que a saúde pública enfrenta desafios constantes, e todo reforço estrutural contribui para ampliar a capacidade de atendimento, melhorar as condições de trabalho dos profissionais e oferecer mais dignidade à população que depende do sistema.