Exercer um mandato parlamentar é, acima de tudo, assumir um compromisso permanente com a transparência e com a responsabilidade no uso dos recursos públicos. Ao longo deste período, tenho pautado minha atuação pelo diálogo com a população de Piracicaba, com as instituições e com o poder público municipal, buscando transformar demandas concretas em investimentos que façam diferença no dia a dia das pessoas.
Dentro desse compromisso, garanti a destinação de R$ 6 milhões em emendas impositivas para o nosso município. Trata-se de um instrumento legítimo do mandato parlamentar, que permite indicar recursos do orçamento estadual para atender prioridades locais. Mais do que anunciar valores, considero fundamental explicar como esses recursos foram direcionados e o propósito de cada investimento.
Do total destinado, R$ 5 milhões foram encaminhados à Prefeitura de Piracicaba. A principal preocupação foi fortalecer áreas essenciais, especialmente o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Sabemos que a saúde pública enfrenta desafios constantes, e todo reforço estrutural contribui para ampliar a capacidade de atendimento, melhorar as condições de trabalho dos profissionais e oferecer mais dignidade à população que depende do sistema.
Também foram destinados recursos para a aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal. A segurança é uma demanda permanente da sociedade, e investir em estrutura significa dar melhores condições para que os agentes desempenhem suas funções com eficiência. Segurança pública não se faz apenas com discurso, mas com planejamento e instrumentos adequados para quem está na linha de frente.
Outra parte dos recursos contempla ações de incentivo ao esporte e à cultura. Essas áreas têm impacto direto na formação de crianças e jovens, na ocupação saudável dos espaços públicos e no fortalecimento dos laços comunitários. Ao apoiar iniciativas esportivas e culturais, estamos investindo em oportunidades, inclusão e qualidade de vida.
Além do apoio ao poder público, R$ 1 milhão foi destinado a entidades filantrópicas e assistenciais que realizam um trabalho reconhecido em Piracicaba. Entre elas estão a Santa Casa de Misericórdia, entidades ligadas aos fornecedores de cana e instituições como o Lar dos Velhinhos de Piracicaba e a APAE, entre outras. São organizações que atuam diariamente no atendimento à população, muitas vezes suprindo lacunas e ampliando o alcance das políticas públicas.
O fortalecimento dessas entidades também representa um reforço ao atendimento do SUS e à rede de assistência social do município. Ao direcionar recursos para essas instituições, o objetivo é contribuir para a manutenção e ampliação dos serviços prestados, assegurando que continuem apoiando quem mais precisa.
Entendo que o mandato parlamentar deve estar conectado com a realidade local. A definição das emendas ocorre a partir de conversas com gestores, representantes de instituições e cidadãos. Ouvir é parte essencial do processo, pois são as demandas concretas que orientam as prioridades.
Prestar contas é reafirmar que cada recurso público precisa ter destino claro e finalidade social. A destinação dos R$ 6 milhões para Piracicaba é resultado de um trabalho contínuo de articulação e acompanhamento, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento da cidade e para o bem-estar da população.
Seguirei atuando com responsabilidade e diálogo, buscando novas oportunidades de investimento e acompanhando a aplicação dos recursos já conquistados. O mandato é um instrumento de serviço à sociedade, e é com esse espírito que trabalho por Piracicaba.
Alex Madureira é Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.