Existem descobertas que não acontecem em um instante. Elas acontecem em silêncio. Em anos de tentativa, de dúvida e de persistência, como Thomas Edison quando encontrou a luz. Foi assim que a cientista brasileira Tatiana Coelho de Sampaio, dentro de um laboratório na Universidade Federal do Rio de Janeiro (universidade querida na qual eu me formei), encontrou algo que parecia impossível: uma forma de ajudar o sistema nervoso a se reconstruir depois de uma lesão devastadora.

Tudo começou com uma pergunta que carregava dor e esperança ao mesmo tempo: por que o sistema nervoso consegue se regenerar no início da vida, mas perde essa capacidade depois de uma lesão na medula espinhal? Tatiana voltou seu olhar para uma proteína chamada laminina, uma molécula essencial durante o desenvolvimento embrionário, responsável por orientar o crescimento e a conexão entre neurônios. Com o tempo, essa proteína praticamente desaparece do ambiente adulto, e os neurônios lesionados deixam de encontrar o caminho de volta.

Foi então que aconteceu o achado que mudaria tudo. Em vez de usar a laminina na sua forma comum, Tatiana conseguiu reorganizá-la em uma nova estrutura tridimensional estável, chamada polilaminina. Essa nova forma funcionava como uma espécie de ponte biológica. Ela criava um ambiente que guiava os neurônios a crescer novamente, como se lembrassem o caminho que haviam perdido.