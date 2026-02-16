“Cada relacionamento é um espelho; ele revela sua identidade a você”. (Osho)

Uma das maiores causas de sofrimento do ser humano é nosso tema de hoje. Entendê-lo é condição fundamental para a busca de soluções e é preciso lembrar que dependência ou compulsão não estão ligados apenas ao uso de substâncias químicas, mas também a muitas outras “situações” que ofereçam, paradoxalmente, algum tipo de satisfação ou prazer, como passar muito tempo em frente ao computador, comprar de maneira exagerada e até prejudicial financeiramente, jogos, desequilibrar-se na alimentação ou no sexo, frustrar-se quando não é elogiado, lembrado ou convidado para algo, fobia de perder alguém ou algum bem material, além de tantos outros comportamentos que se chocam negativamente com os verdadeiros e saudáveis mecanismos de prazer e de qualidade de vida e, então (infelizmente), vão se tornando incontroláveis, prejudiciais e até mortais porque a pessoa se sente invadida por um desejo (mais poderoso que ela) que, no início, gera realmente muito prazer, mas depois descarrega um enorme sentimento de tristeza, mal-estar, culpa, arrependimento e sensação de descontrole de si mesmo.

A maioria dos seres humanos - consciente e inconscientemente, por vários motivos – está cada vez mais dependente e cada vez mais apegado, o que está gerando um caos emocional de proporções alarmantes, causado pela falta de autoconhecimento e, consequentemente, de habilidade em romper com crenças limitantes “abastecidas” durante a existência. Uma comprovação disso? Preste atenção ao conteúdo de muitas músicas que fazem sucesso; vídeos, novelas, ao conteúdo de “reality shows”, programas, aos “heróis” que estão inspirando crianças, adolescentes e até adultos, sem contar a vida editada nas redes sociais. São nada mais nada menos que gritos de socorro, desespero e descontrole, buscando ressignificações e fazendo transferências, escondidas nos mais variados argumentos.