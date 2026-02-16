Acabo de receber a excelente notícia de que a justiça concedeu liminar em ação judicial movida pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, suspendendo a aplicação do Manual de Regras e Conduta nas 100 escolas cívico militares criadas pelo governo Tarcísio de Freitas, que nem deveriam existir.

A justiça considerou que são regras discriminatórias e autoritárias, como aliás, é característica deste programa como um todo.

Continuaremos nossa luta pelo fim das escolas cívico militares. Não faz sentido gastar dinheiro da Educação com salários para militares aposentados. Pessoas que escrevem barbaridades como “descançar” e “continência” não têm nada a acrescentar à formação de nossas crianças e adolescentes, sobretudo se considerarmos que o governador Tarcísio de Freitas cortou R$ 11 bilhões da Educação em 2025, sob o pretexto de melhorar a Saúde pública. Alguém viu alguma melhora na Saúde pública no estado de São Paulo?