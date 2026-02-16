Falar em cura pressupõe o processo de restabelecimento da saúde que, por razões diversas, foi perdida. Sob essa lógica, a cura é o movimento em direção ao equilíbrio. O conceito de saúde, entretanto, é amplo e complexo, abrangendo as dimensões coexistentes de cada indivíduo. Na visão integrativa e holística, ser saudável significa sustentar a harmonia entre as funções física, emocional, mental e espiritual.

De todas essas esferas, a mais profunda e causal é a espiritual, a qual, infelizmente, costuma ser a mais negligenciada. Se habitamos temporariamente a dimensão material para cumprir propósitos transcendentes, o nível espiritual deveria ser prioritário, pois ele é o alicerce de todos os outros e o responsável pela sustentação da vitalidade e, consequentemente, da saúde.

A cura integral é, portanto, um processo multidimensional. Diferentes impulsos e abordagens terapêuticas atuam desde o corpo denso até os níveis mais sutis. Para que a harmonia se estabeleça, além dos cuidados físicos, é fundamental curar conflitos, apegos, medos, ilusões e condicionamentos — aspectos da nossa natureza inferior que, por sua própria dinâmica, geram desequilíbrios. Quando essas desarmonias são intensas e prolongadas, acabam por se manifestar no corpo físico, resultando nas conhecidas doenças psicossomáticas.