É bem comum que, após um caso de crime de violação dos direitos dos animais ganhar fama e viralizar na internet, também venham à tona questionamentos sobre os motivos de tanta comoção com os bichos em comparação a casos que envolvem seres humanos.

Bom, se você mora no Brasil ou tem contato com o país, provavelmente já deve ter ouvido falar no caso do cachorro Orelha, morto em Florianópolis com requintes de crueldade.

O cão comunitário, que alegrava a praia da Barra e os moradores e turistas que por lá passavam, virou tema de rodas de conversa, vídeos nas redes sociais e reportagens de jornais.