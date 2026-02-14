O Brasil viveu um marco neste sábado (14) nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. Com atuação dominante no slalom gigante, Lucas Pinheiro Braathen conquistou o primeiro ouro do país em Jogos de Inverno e garantiu a estreia brasileira no pódio olímpico da neve.

A medalha também é a primeira da América Latina na história da competição.

Liderança desde a largada

Lucas assumiu o controle da prova já na primeira descida. Marcou 1min13s92 e abriu quase um segundo de vantagem sobre o suíço Marco Odermatt, que fez 1min14s87. O também suíço Loic Meillard registrou 1min15s49 e ficou com o terceiro melhor tempo inicial.