Marlon, referência no boxe de Piracicaba e região, faleceu nesta sexta-feira (13). Ele sofreu um infarto no mês passado.

O velório do ex-boxeador, professor e idealizador de um importante projeto social no esporte, Marlon Felipe Pedroso, de 42 anos, acontece na manhã deste sábado (14), no Cemitério da Saudade, em Piracicaba. O sepultamento está marcado para as 10h30.

Filho do falecido e renomado treinador Julio Pedroso, Marlon comandava um projeto social que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Além da iniciativa social, também ministrava aulas em sua academia. Ele também comandou a seleção de Piracicaba de boxe nos Jogos Abertos.

O ex-boxeador era admirado por alunos e amigos. Utilizava o boxe como ferramenta para ensinar disciplina, respeito e foco. Para muitos jovens, o treino representava mais do que a prática esportiva — era uma oportunidade de se afastar das ruas e acreditar em um futuro melhor.

Considerado exemplo dentro e fora do ringue, Marlon é lembrado pelo comprometimento e pela atenção dedicada a cada criança atendida pelo projeto.