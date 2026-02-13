Ainda causa espanto a quantidade de pessoas que chamam um líder democraticamente eleito num país com instituições fortes, de tirano ou autocrata. Emitir um julgamento de bom ou mau, em relação à determinada pessoa é, no mínimo, algo muito simplista (e maniqueísta). O que escapa à avaliação do populacho é sempre e invariavelmente a realidade apresentada. Nós brasileiros temos uma enorme dificuldade em reconhecer aquilo que nos é apresentado e ficamos paralisados nos protestos, nos julgamentos e na revolta.

O mundo não é — e nunca será — aquilo que o idealizamos. É muita ingenuidade protestar e se revoltar por aquilo que não podemos modificar. E o atual presidente americano está nessa categoria. Não é alguém para ser amado ou odiado. Longe disso. É alguém para ser temido e respeitado (não pelas suas qualidades morais, mas pelo poder que detém). Aos americanos ainda será dada a chance de destituí-lo (ou não) daqui a três anos. Aos brasileiros resta-nos conformar com nossa própria pequenez e fraqueza. Não é uma visão pessimista dos fatos, mas apenas realista. Não se escolhe lutar contra uma derrota certa.

Sábio (ou não) disse nosso próprio presidente: «eu que não sou louco de brigar com ele [Trump]!» . Outro líder que mostrou sabedoria prática foi Petro, o presidente da Colômbia: enfiou o rabo entre as pernas, engoliu todos os xingamentos e foi lá na Casa Branca fazer as pazes. Vamos deixar heroísmos para os filmes da Marvel. Não há heróis e vilões nesse mundo. A realidade não nos permite essa divisão romântica entre bons e maus, salvadores e destruidores. O que há são os interesses em jogo. E há o próprio jogo. Quem souber jogar, tem chance de ganhar.