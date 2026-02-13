Muita gente cresce acreditando que felicidade é um estado fixo, quase uma meta a ser alcançada. Como se, em algum momento, tudo fosse se organizar, os problemas acabassem e a sensação de bem-estar passasse a ser permanente. O que quase ninguém conta é que a vida não funciona assim, ela é feita de altos e baixos, dias leves e dias difíceis, e a felicidade costuma aparecer nos intervalos, não na linha de chegada.

Grande parte do sofrimento vem da cobrança excessiva, a gente se cobra para dar conta de tudo, para não errar, para estar sempre bem emocionalmente. Quando não consegue, surge a culpa, a sensação de fracasso e a ideia de que falta algo. Essa cobrança constante cansa, desgasta e cria uma insatisfação silenciosa, mesmo quando a vida está, de certa forma, andando.

Outro ponto importante é a forma como interpretamos o que acontece, muitas dores não nascem dos fatos, mas das histórias que a mente cria. Antecipamos problemas, imaginamos rejeições, revivemos erros antigos e transformamos pequenos desconfortos em grandes ameaças. Esse excesso de pensamento tira a paz e nos afasta do momento presente.