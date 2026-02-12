Um primeiro tempo irreconhecível, apático e repleto de falhas custou caro — e o preço veio em forma de goleada diante da própria torcida.

Uma noite para ser apagada da memória alvinegra. Assim o torcedor do XV de Piracicaba deixou o Barão da Serra Negra após a dura e incontestável derrota por 3 a 0 para o São José, na noite desta quarta-feira (11), pela nona rodada do Paulistão A2 Rivalo 2026.

O São José foi cirúrgico, intenso e não deu qualquer espaço para reação. Com a vitória imponente fora de casa, a Águia do Vale saltou para o G4, assumindo a quarta colocação com 14 pontos. Já o XV, apesar do tropeço, permanece na zona de classificação, agora em oitavo lugar, com 12 pontos — mas acende o sinal de alerta.

O roteiro da partida começou a ser escrito cedo. Logo aos quatro minutos, após bola alçada na área e tentativa frustrada de afastamento da defesa quinzista, João Ramos girou com precisão e estufou as redes, abrindo o placar. O golpe abalou o XV, que se perdeu em campo.

Aos 19 minutos, em um lance confuso iniciado com lançamento do goleiro, a bola desviou três vezes até sobrar limpa para Michael Paulista. Livre, ele não perdoou e ampliou para o time visitante.