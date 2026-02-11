Apesar da evidente necessidade, a implementação de programas de educação sexual nas escolas enfrenta fortes resistências sociais e institucionais. Luiz Xavier relatou que, mesmo após apresentar projetos detalhados e elogiados por diretores e coordenadores pedagógicos em Piracicaba, muitas instituições recusavam sua aplicação por medo de reações negativas de pais — especialmente em escolas particulares, onde há preocupação com a retenção de alunos.

Essa postura reflete um paradoxo preocupante: valoriza-se a prevenção, mas evita-se sua prática. Como ironizou Xavier: “Se você não quer pagar o preço da prevenção hoje, pagará o da remediação amanhã.” A falta de educação sexual contínua nas escolas — que deveria ser transversal, presente em todos os anos letivos — deixa lacunas que serão preenchidas, muitas vezes, por fontes não confiáveis ou experiências traumáticas.

Além disso, o programa trouxe à tona um fenômeno socialmente danoso: o excesso de precaução de pais, especialmente homens, em demonstrar afeto físico com seus filhos — como colo, abraços ou carinhos — devido ao medo de serem mal interpretados ou acusados de abuso. Esse comportamento, impulsionado por episódios de fofocas infundadas (como o caso de uma escola em São Paulo, mencionado no diálogo), acaba privando as crianças de vínculos afetivos essenciais e reforça uma cultura de desconfiança generalizada.

Educação Sexual Contínua: Uma Necessidade Estrutural