Usar a imagem de uma pomba branca para representar a paz, pode. Usar o pombo para representar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, pode. Usar pombo para a Festa do Divino, pode. Usar pombinhos para convites de casamento, pode. Usar a ave como pombo correio, pode. Matar pombos para comer, pode. Mas dar milho ou farelo de pão para eles, não pode, e gera multa de 500 reais. Assim como também é proibido alimentar gatos abandonados e moradores de rua. Alegam os legisladores que é um problema de saúde pública. Como se as farmácias populares não estivessem sempre em falta com medicamentos, como se as filas para atendimentos não fossem imensas, além da falta de profissionais, etc...

De tempos em tempos retornam as discussões polêmicas sobre a presença dos pombos na cidade. Muita gente se incomoda com a sujeira e cobra ações da prefeitura. Dão até sugestões absurdas, como reduzir o número de árvores.

Medidas drásticas ou cruéis, tipo extermínio, de nada adiantam. Ações hitlerianas só denotam ignorância a respeito do assunto e nunca foram solução para questão alguma.

Segundo pesquisas, menos de 30% das fezes encontradas são de pombos, os restantes 70% são de outras aves. Não se pode esquecer que na região de Piracicaba existem seis espécies da família dos pombos que são nativas. Por isso as rações anticoncepcionais são condenadas, porque além de serem inviáveis devido ao custo e pela dificuldade de fazer com que se alimentem com a dose correta, podem afetar outras espécies de aves que também comeriam essa ração, comprometendo outros ecossistemas.