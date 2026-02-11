No Brasil, ano eleitoral é tipo carnaval prolongado: começa antes da hora, termina depois do previsto e sempre sobra aquela sensação de que alguém sambou na sua cabeça sem pedir licença. Em 2026 então, tudo se mistura: confete, urna eletrônica, candidato fantasiado de salvador da pátria e eleitor tentando decidir se vota, se pula ou se só observa da arquibancada.

Os blocos já estão nas ruas: os canhotistas de um lado e os direitálhas do outro, cada um berrando seu enredo como se fosse a última disputa da Sapucaí. A polarização virou febre, virou figurino, virou marchinha de duplo sentido. É o país se dividindo em dois carnavais que se esbarram na esquina e fingem que é tudo normal.

Do Norte ao Sul, o povo cai no samba para descontar a dor que o governo, insiste em deixar pelo caminho. Afinal, parece que o país vive navegando dentro do próprio umbigo, como se fosse barquinho de papel no brejo burocrático. E o brasileiro? Ah, esse transforma dor em batuque. É talento ou é sobrevivência? Ninguém sabe, mas funciona.