Um dia na Rua do Porto encontrei com um leito aqui do Jornal, relatando que lê meus artigos, compartilha com os familiares, mas que ainda achava que exercícios físicos não seriam tão bons para a articulação, pois sem fazer nada já sentia dores, imagine fazendo…

Talvez você já tenha sentido isso: depois de ficar muito tempo sentado, ao levantar parece que o corpo “enferrujou”. Os joelhos reclamam, o quadril trava um pouco, os ombros ficam duros. Não é preguiça do corpo. É fisiologia. É biomecânica. É a forma delicada que suas articulações têm de pedir atenção.

As articulações vivem de movimento. A cartilagem, que é esse tecido que funciona como um amortecedor entre os ossos, não recebe sangue diretamente. Ela não tem vasos sanguíneos. Isso significa que ela depende totalmente do movimento para se nutrir. É o líquido sinovial, aquele fluido transparente dentro da articulação, que leva oxigênio, nutrientes e remove resíduos metabólicos. E ele só circula quando você se mexe sabia?