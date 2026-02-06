O fim de um relacionamento amoroso dó, dói mesmo. Não importa se foi você quem terminou, se a decisão foi mútua ou se veio como um susto. Quando uma relação acaba, não é só a pessoa que sai da rotina, vão junto planos, hábitos, expectativas e uma versão de futuro que existia na sua cabeça e o mais confuso é perceber que, muitas vezes, o amor ainda está ali, mesmo sem o relacionamento existir.

Muita gente tenta ser forte demais nessa fase, finge que está tudo bem, ocupa todos os horários, se distrai o tempo inteiro. O problema é que a dor não some só porque foi ignorada, ela espera. E geralmente aparece à noite, no silêncio, ou nos momentos em que algo lembra o que foi vivido.

Sofrer é inevitável, mas se torturar é opcional. A tortura começa quando a mente entra em looping. Repassar conversas, imaginar cenários alternativos, pensar no que poderia ter sido diferente. Esse hábito desgasta mais do que o próprio término e nenhuma repetição mental muda o passado, mas pode adoecer o presente.