Em outubro do ano passado nosso Presidente chegou aos 80 anos e ao que parece, firme e forte. Parabéns. Mas ele não quer parar por aí nem encerrar sua carreira. Ele quer mais. Por ele, certamente seria candidato à presidência quantas vezes forem necessárias. O fato é que a esquerda toda do país é ele. Ao menos, a esquerda viável.

Ainda tem Haddad e o radical Boulos. Mas esses não tem chance alguma contra bons administradores. A discussão entre a esquerda e a direita agora não está mais direitos trabalhistas ou sociais, mas na identidade de gênero, na família e, sobretudo, nos costumes. Um debate entre o conservadorismo e o progressismo. Entre a liberdade de poder dizer versus o que é racismo o que é homofobia. Palavras proferidas em público agora tem consequências mais graves. Todo assunto discutido é delicado. Deve se medir as palavras, encontrar uma linguagem neutra, um eufemismo para tudo o que se fala. Tudo agora é descolonização. Como se o Brasil, de uma hora para outra, pudesse mudar seu passado e sua herança colonial.

Marx está ficando fora de moda. Infelizmente não é mais discutido a sério. Nem como filósofo nem como economista. Uma pena, pois toda a esquerda se construiu em cima de suas ideias; equivocadas em sua maioria, sem dúvida, mas que mereciam ser discutidas. Hoje até Lula defende (e pactua) o livre comércio entre as nações. É algo difícil de se imaginar para um líder sindicalista dos anos 70. Com isso, o debate entre a esquerda e a direita mudou de posição: foi para a seara dos costumes. E aqui está em jogo a tradição da família e o que é ser homem, ser mulher ou ser outra coisa entre esses dois polos. O debate sobre a propriedade está reduzido em «taxar ou não taxar » as grandes fortunas.