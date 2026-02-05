O Bloco da Salomé, realizado no sábado na região da Rua dos Cravos, em Nova Piracicaba, virou tema de debate após a circulação de uma reportagem que apontou sujeira e problemas na praça depois do evento. Diante da repercussão, organizadores e moradores do entorno se manifestaram, lamentaram a abordagem da publicação e apresentaram o que definem como outro lado da história.

Segundo a organização, o bloco é promovido há dez anos por moradores do bairro, com perfil familiar, horário definido e planejamento prévio. A proposta, de acordo com o grupo, é valorizar a cultura popular e incentivar a ocupação positiva dos espaços públicos.

Organização lamenta reportagem



Integrantes da organização, entre eles Luciene Blumer e Márcio Eduardo Biscalchin, afirmam que a reportagem sobre a situação da praça após o sábado de Carnaval não ouviu previamente os responsáveis pelo bloco. Para o grupo, isso resultou em uma visão parcial do evento e desconsiderou o histórico de atuação do coletivo na região.