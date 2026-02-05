O Bloco da Salomé, realizado no sábado na região da Rua dos Cravos, em Nova Piracicaba, virou tema de debate após a circulação de uma reportagem que apontou sujeira e problemas na praça depois do evento. Diante da repercussão, organizadores e moradores do entorno se manifestaram, lamentaram a abordagem da publicação e apresentaram o que definem como outro lado da história.
Segundo a organização, o bloco é promovido há dez anos por moradores do bairro, com perfil familiar, horário definido e planejamento prévio. A proposta, de acordo com o grupo, é valorizar a cultura popular e incentivar a ocupação positiva dos espaços públicos.
Organização lamenta reportagem
Integrantes da organização, entre eles Luciene Blumer e Márcio Eduardo Biscalchin, afirmam que a reportagem sobre a situação da praça após o sábado de Carnaval não ouviu previamente os responsáveis pelo bloco. Para o grupo, isso resultou em uma visão parcial do evento e desconsiderou o histórico de atuação do coletivo na região.
Os organizadores reconhecem que, como em qualquer evento de grande porte, há geração de resíduos temporários, mas sustentam que isso não representa abandono do espaço.
VER MAIS
- Festa do Bloco da Salomé deixa lixo e brinquedos espalhados
- Menina sofre overdose com caneta emagrecedora e alerta pais
- Pré-Carnaval agita Piracicaba com três blocos neste fim de semana
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Limpeza e medidas adotadas
De acordo com a comissão, a praça recebeu limpeza e organização antes do bloco, com apoio de moradores. Durante o evento de sábado, houve orientação ao público, disponibilização de sacos de lixo e acompanhamento do descarte.
Após o encerramento, uma empresa contratada pelo bloco realizou a primeira limpeza. No dia seguinte, a manutenção foi complementada pelo poder público, dentro do planejamento municipal para o Carnaval, segundo a moradpra Gabriela Gianetti.
Geladeiroteca é comunitária
A organização esclarece que a geladeiroteca com brinquedos instalada na praça é um equipamento comunitário, criado e mantido por moradores. Assim, o eventual uso indevido de brinquedos por frequentadores não seria responsabilidade direta do bloco.
Moradores relatam cuidado com a praça
O professor Revair Bueno de Camargo, morador da Rua dos Cravos há 20 anos, afirma que nunca teve problemas de segurança ou limpeza ligados ao bloco. Ele relata que a concentração acontece em frente à sua casa e que, após a festa, a rua costuma amanhecer organizada.
Segundo Revair Bueno de Camargo, a participação no bloco é voluntária e motivada pelo apreço à cultura do samba e ao bairro. Ele destaca que moradores participam ativamente e ajudam a cuidar do espaço público.
A vizinha Tikka Meszarios também associa a conservação da praça ao uso coletivo. Ela conta que famílias da região se mobilizaram para pintar bancos, propor intervenções artísticas e instalar uma geladeira comunitária com brinquedos. Para ela, encontros e eventos ajudam a aproximar vizinhos e fortalecer o cuidado com o local.
Carnaval familiar e comunitário
Os organizadores definem o Bloco da Salomé como um Carnaval de família, conduzido por moradores da própria rua e realizado dentro de horário estabelecido. O objetivo, segundo o grupo, é equilibrar festa, convivência e responsabilidade.
O bloco também movimenta a economia local, gerando renda para bares, restaurantes e serviços, além de contratar músicos e profissionais da cultura.
Há ainda uma frente solidária: há oito anos o grupo promove arrecadação de leite para entidades sociais. Nesta edição, as doações foram destinadas à PASCA – Pastoral do Serviço da Caridade.
Diálogo aberto
A organização afirma que segue aberta a críticas construtivas e ao diálogo com a comunidade e o poder público. O compromisso, segundo o bloco, é aprimorar continuamente o evento.
Para os integrantes, o legado buscado é de alegria, pertencimento e impacto cultural, social e econômico positivo para Piracicaba.