Quando estive na Turquia, fiquei encantada com o tratamento que dão aos animais comunitários!

Entre paisagens mágicas, onde reinam sultões, califas, dançam lindas odaliscas e ecoam os sons dos minaretes das mesquitas chamando os fiéis à oração, um fato me chamou a atenção. Centenas de animais perambulam pelas ruas e praças de Istambul, pela capital Ankara, em Pamukkale, Troia, Éfeso, Pérgamo, Capadócia, enfim, em todo o território turco.

Nos cemitérios, em restaurantes, dentro de museus, igrejas e mesquitas, em lojas, hotéis cinco estrelas, shoppings, e até nos sítios arqueológicos, há cães e gatos por toda parte. Gordos, sadios, bem cuidados e extremamente mansos, sinal de que ninguém os molesta, ao contrario, vi potinhos de água e ração em lugares diversos. Em alguns locais há postos de alimentação, colocados pelas prefeituras, onde as pessoas podem abastecer com ração e água. Fotografei tudo para o caso de alguém não acreditar.