A segurança hídrica tornou-se um dos maiores desafios para o interior de São Paulo. Cidades como Piracicaba, Campinas, Limeira, Americana e diversas outras que compõem a Bacia PCJ enfrentam, com frequência crescente, períodos de estiagem que ameaçam o abastecimento, a atividade econômica e a qualidade de vida da população. Diante desse cenário, o Sistema Adutor Regional dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – SAR-PCJ surge como uma resposta estruturante, pensada para o médio e longo prazo, com o objetivo de garantir mais previsibilidade e estabilidade no fornecimento de água para a região.
O SAR-PCJ é um conjunto integrado de obras que inclui a implantação das barragens de Pedreira e Duas Pontes, sistemas de adução regional e uma unidade de tratamento no Rio Camanducaia. Essa infraestrutura permitirá a regularização das vazões, ampliando a disponibilidade hídrica e melhorando a distribuição da água entre os municípios, especialmente em períodos críticos. Trata-se de uma solução técnica perene que vai além de medidas emergenciais, enfrentando o problema na sua origem.
O projeto foi estruturado a partir de estudos hidrológicos, ambientais, econômicos e operacionais, considerando o crescimento populacional, o desenvolvimento industrial e as limitações naturais da bacia. Também passou por processos de consulta e audiência pública, o que é fundamental para garantir transparência, aprimorar o modelo e permitir a participação da sociedade no aperfeiçoamento da proposta.
Outro ponto relevante do SAR-PCJ é o modelo de governança previsto. Ao estabelecer contratos claros de fornecimento e incentivar a redução de perdas nos sistemas municipais, o projeto cria mecanismos práticos para um uso mais racional e responsável de um recurso que é essencial e limitado.
Além disso, a iniciativa traz ganhos ambientais importantes ao diminuir a pressão sobre mananciais já sobrecarregados e ao contribuir para a melhoria da qualidade da água em trechos sensíveis, como o Rio Camanducaia. Investir em segurança hídrica é também investir em sustentabilidade e planejamento urbano. Para Piracicaba e para as demais cidades da região, isso representa mais equilíbrio entre crescimento econômico e preservação ambiental.
É preciso destacar ainda que o SAR-PCJ fortalece a lógica de cooperação regional, fundamental em uma bacia compartilhada por dezenas de municípios. A água não respeita limites administrativos, e soluções fragmentadas tendem a gerar ineficiências e conflitos. Ao tratar o tema de forma integrada, o projeto reconhece essa realidade e propõe uma resposta compatível com a complexidade do desafio hídrico no interior paulista.
Outro aspecto positivo é a previsibilidade que o sistema traz para o planejamento municipal. Com maior segurança no abastecimento, prefeituras podem planejar expansão urbana, investimentos em saneamento e atração de novas atividades econômicas de forma mais responsável. Isso reduz riscos, evita improvisações em períodos de crise e contribui para um desenvolvimento mais ordenado e sustentável.
Vejo com bons olhos um projeto que enfrenta um problema real, com base técnica e visão regional. Garantir água hoje e no futuro é uma responsabilidade coletiva, e iniciativas estruturantes como essa merecem ser apoiadas com seriedade e compromisso público.
Alex Madureira é Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.