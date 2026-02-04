A segurança hídrica tornou-se um dos maiores desafios para o interior de São Paulo. Cidades como Piracicaba, Campinas, Limeira, Americana e diversas outras que compõem a Bacia PCJ enfrentam, com frequência crescente, períodos de estiagem que ameaçam o abastecimento, a atividade econômica e a qualidade de vida da população. Diante desse cenário, o Sistema Adutor Regional dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – SAR-PCJ surge como uma resposta estruturante, pensada para o médio e longo prazo, com o objetivo de garantir mais previsibilidade e estabilidade no fornecimento de água para a região.

O SAR-PCJ é um conjunto integrado de obras que inclui a implantação das barragens de Pedreira e Duas Pontes, sistemas de adução regional e uma unidade de tratamento no Rio Camanducaia. Essa infraestrutura permitirá a regularização das vazões, ampliando a disponibilidade hídrica e melhorando a distribuição da água entre os municípios, especialmente em períodos críticos. Trata-se de uma solução técnica perene que vai além de medidas emergenciais, enfrentando o problema na sua origem.

O projeto foi estruturado a partir de estudos hidrológicos, ambientais, econômicos e operacionais, considerando o crescimento populacional, o desenvolvimento industrial e as limitações naturais da bacia. Também passou por processos de consulta e audiência pública, o que é fundamental para garantir transparência, aprimorar o modelo e permitir a participação da sociedade no aperfeiçoamento da proposta.