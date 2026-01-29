29 de janeiro de 2026
SEM VITÓRIAS

Bola sofre e XV empata em 0 a 0 com Grêmio Prudente fora de casa

Por Da redação/Pira1 |
Mariana Kasten/XV
O jogo foi fraco, mas o XV ainda conseguiu arrancar um ponto do Grêmio Prudente fora de casa.
  Quem esperava uma partida acesa do XV na noite desta quarta-feira (28), com bola na rede ficou frustrado. Em um jogo travado, de pouca criatividade e muita disputa, Grêmio Prudente e XV de Piracicaba ficaram no 0 a 0 pela sexta rodada do Paulistão A2, em Presidente Prudente. O placar refletiu fielmente o que foi visto em campo: muito suor e quase nenhuma inspiração. O empate manteve os dois times pressionados.

O adversário chegou aos quatro pontos, segue sem vencer no campeonato e entrou na zona de rebaixamento. Já o XV somou seis pontos, ampliou o jejum de vitórias para quatro partidas e continua buscando a parte de cima da tabela.

O jogo começou elétrico. Logo aos cinco minutos, Anderson Ligeiro saiu na cara do gol, mas parou em uma defesa espetacular de Victor Golas, que salvou o XV .O Nhô Quim deu o troco aos 20, em um uma jogada de perigo dentro da área, mas a zaga adversária rechaçou.

Mas a parte boa acabou aí, com um jogo truncado no meio-campo, com disputa de força até o final do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Grêmio Prudente entrou disposto a abrir o placa. Giovani quase marcou de cabeça. Cariús respondeu pelo XV também com uma bola perigosa de cabeça, que acabou nas mãos do conhecido goleiro Pegorari.

Após isso, a partida voltou ao marasmo até os minutos finais, quando Alan Uchôa, do Grêmio Prudente recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O alvinegro se animou e tentou pressionar o adversário, mas esbarrou novamente na preocupante falta de qualidade ofensiva. O árbitro encerrou o jogo e o placar de 0 a 0 foi praticamente uma nota, para o fraco futebol mostrado em campo pelas duas equipes.

O XV volta a campo na próxima segunda-feira (2), no Barão da Serra Negra, diante do Monte Azul, às 20h. A equipe do Nhô Quim precisa mostrar qualidade e conquistar os três pontos, para animar e ganhar novamente a confiança da torcida neste Paulista A2. O Grêmio Prudente pega o Votuporanguense fora de casa ,neste sábado (31).

