Quem esperava uma partida acesa do XV na noite desta quarta-feira (28), com bola na rede ficou frustrado. Em um jogo travado, de pouca criatividade e muita disputa, Grêmio Prudente e XV de Piracicaba ficaram no 0 a 0 pela sexta rodada do Paulistão A2, em Presidente Prudente. O placar refletiu fielmente o que foi visto em campo: muito suor e quase nenhuma inspiração. O empate manteve os dois times pressionados.

O adversário chegou aos quatro pontos, segue sem vencer no campeonato e entrou na zona de rebaixamento. Já o XV somou seis pontos, ampliou o jejum de vitórias para quatro partidas e continua buscando a parte de cima da tabela.